Dati sulla sicurezza a Milano: arresti, sequestri e interventi sul territorio

Numeri e attività della Polizia di Stato a Milano in occasione del 174° anniversario: controlli, sequestri e ordine pubblico

In occasione del 174° anniversario del corpo, che sarà celebrato domani alle ore 11 al Piccolo Teatro Strehler di largo Greppi, la Polizia di Stato ha reso noti dati significativi sull’attività svolta sul territorio. I numeri fotografano un anno di interventi capillari: arresti, controlli a persone e veicoli, chiamate al numero unico di emergenza e operazioni specializzate che confermano il ruolo centrale della forza nell’ambito della sicurezza urbana.

Il quadro presentato mette insieme risultati operativi e statistici provenienti da diverse articolazioni della Polizia, dalla Squadra Mobile alla Polizia Ferroviaria, fino alla Polizia Postale e alla Polizia Stradale. In queste righe vengono riassunti i principali indicatori di attività, mantenendo l’attenzione sulle azioni più rilevanti per la comunità cittadina e metropolitana.

Controlli, arresti e interventi sul territorio

Nel solo Comune di Milano sono stati eseguiti 4.616 arresti e avviate 15.956 indagini, con quasi 1,2 milioni di persone controllate e oltre 62.000 veicoli verificati. Allargando lo sguardo all’intera Città Metropolitana i numeri aumentano: 4.859 arresti e più di 1,6 milioni di controlli a persone. Questo sforzo costante testimonia un’attività di controllo del territorio continua e capillare, pensata per prevenire reati e garantire la sicurezza quotidiana dei cittadini.

Numero unico di emergenza e interventi

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha gestito 162.679 chiamate al 112, trasformandone molte in risposte concrete: sono stati effettuati complessivamente 64.248 interventi. Questi dati sottolineano l’importanza del primo soccorso operativo e della prontezza nel coordinare risorse e pattugliamenti per ogni tipo di segnalazione ricevuta dalla cittadinanza.

Contrasto agli stupefacenti e attività della Squadra Mobile

La lotta alla droga ha portato al sequestro di un totale di 3.344 kg di sostanze: 2.874 kg di hashish, 253 kg di marijuana e 137 kg di cocaina. In relazione allo spaccio sono stati arrestati 1.630 soggetti. Parallelamente la Squadra Mobile ha effettuato 612 arresti, di cui 414 riconducibili a reati di criminalità diffusa e 55 per rapina; nel corso dell’anno sono stati trattati inoltre 7 casi di omicidio. Questi numeri rappresentano l’impegno investigativo mirato a smantellare reti e traffici sul territorio.

Protezione delle fasce vulnerabili

Particolare attenzione è stata dedicata agli anziani: sono state documentate 101 truffe consumate ai loro danni e 54 tentativi. Nelle attività quotidiane si è inoltre perseguita la tutela delle vittime di violenza attraverso misure preventive e investigazioni volte a garantire sicurezza individuale e recupero della fiducia nelle istituzioni.

Ordine pubblico, sanzioni e servizi specializzati

L’Ufficio di Gabinetto ha disposto 9.199 servizi con ordinanza del Questore, comprendenti 1.675 manifestazioni politico-sindacali e 641 incontri sportivi. La Divisione Anticrimine ha emesso 125 ammonimenti per atti persecutori, 277 per violenza domestica, oltre a 348 Daspo sportivi e 289 Daspo urbani. Su ordine del Questore sono state disposte 51 chiusure di esercizi nel Comune e 19 nell’area metropolitana per motivi che vanno dalla frequentazione di pregiudicati allo spaccio e disturbi alla quiete pubblica.

Altre funzioni: immigrazione, trasporti e cybercrime

Sul fronte dell’immigrazione sono stati rilasciati o rinnovati 221.602 permessi di soggiorno e completati 653 rimpatri. La Polizia Ferroviaria ha identificato oltre 1 milione di persone e realizzato 313 arresti nel Comune di Milano, mentre la Polizia Stradale ha contestato 30.149 infrazioni con sanzioni per oltre 2,2 milioni di euro. Infine la Polizia Postale ha indagato 168 persone e proceduto a 25 arresti per reati informatici e delle comunicazioni, evidenziando l’importanza della lotta al crimine digitale.

Nel complesso, i dati diffusi confermano un impegno multidimensionale della Polizia di Stato sul territorio milanese e metropolitano, che coniuga operazioni di contrasto, controllo e prevenzione. Le cifre presentate rappresentano non solo un bilancio numerico, ma anche la fotografia di strategie operative che puntano a rafforzare la sicurezza pubblica e la fiducia della collettività nei servizi di polizia.