21enne arrestato per molestie e intrusioni nella parrocchia del Giambellino

Un giovane è finito in carcere dopo quasi un anno di disturbi e minacce ai danni di parroco, ausiliaria e fedeli nella parrocchia del Giambellino

La notizia dell’arresto di un 21enne di origini egiziane ha suscitato attenzione nella zona del Giambellino a Milano, dove una parrocchia ha denunciato ripetute condotte moleste e minacciose. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 3 aprile.

I responsabili della comunità parrocchiale avevano presentato denunce durante il mese di marzo: le segnalazioni hanno descritto un quadro di comportamenti reiterati che hanno creato un clima di timore.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il presunto autore dei fatti avrebbe messo in atto, per circa un anno, una serie di azioni che hanno provocato disagio tra i fedeli e i volontari della chiesa. Tra gli episodi denunciati figurano sputi, insulti, minacce di morte e intrusioni nei locali parrocchiali, con ingressi fuori orario anche attraverso la scalata dei cancelli. Le testimonianze raccolte hanno evidenziato come tali comportamenti abbiano inciso sulla normale vita liturgica, inducendo la parrocchia a limitare l’apertura degli spazi al di fuori delle celebrazioni.

Come si è svolta l’indagine

L’attività investigativa è stata condotta principalmente dal Commissariato Porta Genova, con la collaborazione dei Commissariati Lorenteggio e Porta Genova per la raccolta delle denunce. Gli agenti hanno ricostruito un progressivo inasprimento degli atteggiamenti dell’indagato, fino a configurare, secondo gli inquirenti, atti persecutori. Per chiarezza, con il termine atti persecutori si intendono condotte ripetute che cagionano nella vittima uno stato di ansia o di paura, alterando la sua vita quotidiana; questa definizione è risultata centrale per l’impostazione delle indagini e del provvedimento cautelare.

Raccolta di testimonianze e prove

Le dichiarazioni del parroco, dell’ausiliaria diocesana e di numerosi volontari hanno contribuito a delineare un pattern di comportamenti disturbanti. I testimoni hanno riportato episodi in cui il giovane, nonostante gli inviti ad allontanarsi, sarebbe tornato più volte dentro la struttura, molestando i fedeli durante le funzioni religiose e abbandonando rifiuti. La ripetitività di questi episodi ha reso necessario un intervento più incisivo da parte delle forze dell’ordine, che hanno ritenuto sussistere elementi per la misura cautelare.

Impatto sulla comunità parrocchiale

La persistente presenza di condizioni di insicurezza ha avuto ripercussioni tangibili sulla vita della parrocchia. I volontari hanno segnalato un aumento dello stato di allerta, con manifestazioni di ansia tra i fedeli e una riduzione delle attività comunitarie fuori dall’orario delle messe. L’escalation di comportamenti ha costretto i responsabili a rivedere l’accesso agli spazi, fenomeno che dimostra come atti singoli possano alterare il tessuto sociale di una comunità locale.

Risposte operative e di prevenzione

Prima dell’arresto il giovane era già stato destinatario di più ordini di allontanamento emessi dalle forze dell’ordine, segno che erano stati tentati interventi preventivi. Tuttavia, secondo le autorità intervenute, quei provvedimenti non si sono rivelati sufficienti a bloccare la reiterazione dei comportamenti. La vicenda mette in luce la necessità di un coordinamento rapido tra segnalazioni, monitoraggio e atti giuridici per tutelare chi svolge attività religiosa e sociale in spazi aperti al pubblico; in questo contesto la parola chiave è prevenzione.

Inquadramento giuridico e sviluppi

Sul piano processuale l’ordinanza di custodia è stata emessa dalla Procura di Milano sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori. Le accuse mosse comprendono la reiterazione di intrusioni nei locali parrocchiali e di condotte moleste verso i presenti, che, unite alle minacce e alle aggressioni verbali e fisiche denunciate, hanno portato alla qualificazione delle condotte come reati perseguibili. L’uso del termine custodia cautelare indica la necessità, secondo il giudice, di allontanare temporaneamente l’indagato dall’ambiente per evitare il protrarsi delle condotte contestate.

Prossime fasi e attese

A valle dell’esecuzione dell’ordinanza del 3 aprile, la fase successiva sarà quella delle attività istruttorie e dell’eventuale processo, con la possibilità per la difesa di depositare controdeduzioni. Le vittime coinvolte potranno essere ascoltate ulteriormente e documentazione aggiuntiva verrà acquisita dagli organi inquirenti; il percorso giudiziario chiarirà responsabilità e eventuali sanzioni. Nel frattempo la comunità parrocchiale cerca di recuperare serenità dopo mesi di tensione, confidando nella tutela offerta dalle istituzioni.