Truffa agli anziani sventata a Milano: arrestato un 32enne

Una truffa telefonica ha indotto un'83enne a consegnare gioielli a un presunto agente; la Polizia di Stato è intervenuta in flagranza e ha arrestato un 32enne

Nel cuore di Milano, in zona corso Buenos Aires, si è consumato un episodio che mette ancora una volta in luce la vulnerabilità delle persone anziane davanti ai raggiri telefonici. Una signora di 83 anni è stata contattata al telefono da interlocutori che si sono spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine e, con false minacce di conseguenze legali, l’hanno convinta a preparare e consegnare i suoi gioielli.

In risposta alla prima telefonata la vittima ha allertato il numero unico per le emergenze 112 NUE, attivando così l’attenzione degli agenti locali e la procedura di monitoraggio del caso.

La vicenda si è sviluppata nell’arco di più giorni: dopo il contatto iniziale sono seguite ulteriori chiamate con istruzioni sempre più pressanti, fino all’appuntamento finale sul pianerottolo dell’appartamento. I falsi operatori hanno utilizzato un copione consolidato per ottenere la collaborazione della pensionata, facendo leva sulla paura di conseguenze giudiziarie. Grazie alla tempestiva segnalazione e al monitoraggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a seguire la dinamica fino al momento decisivo, consentendo l’intervento in flagranza e il sequestro della refurtiva.

La dinamica della truffa

Il meccanismo seguito dai truffatori ricalca uno schema già noto alle forze dell’ordine: contatto telefonico, creazione di una storia credibile e richiesta di consegna di beni di valore. In questo caso la vittima è stata sottoposta a più chiamate in giorni consecutivi, con l’obiettivo di ottenere la piena fiducia e ridurre la possibilità che la persona coinvolta cercasse aiuto. Il copione prevedeva che un presunto appartenente alle forze dell’ordine si presentasse a ritirare i preziosi, presentando così una apparente legittimità alla richiesta e aumentando la pressione emotiva sulla donna.

Le telefonate che hanno preparato il terreno

Il primo contatto è servito per seminare il dubbio e l’allarme: l’interlocutore si è qualificato come membro delle forze dell’ordine e ha parlato di una denuncia e di un ipotetico risarcimento, richiedendo di poter visionare i gioielli presenti in casa. Nei giorni successivi sono arrivate istruzioni più precise su tempi e modalità di consegna, con continue sollecitazioni che hanno aumentato la pressione psicologica sull’anziana. Questo uso reiterato del telefono è uno degli elementi tipici del modus operandi di chi mira alle persone più fragili, perché la ripetizione riduce la capacità di reazione e favorisce l’obbedienza.

La consegna sul pianerottolo

Il momento decisivo è arrivato quando il presunto agente si è materializzato al pianerottolo: la vittima, credendo di adempiere a un ordine ufficiale, ha consegnato una busta contenente gioielli e denaro come concordato nelle telefonate. Proprio in quel frangente gli agenti, che nel frattempo avevano seguito e documentato gli sviluppi, sono intervenuti e hanno bloccato il sospetto in flagranza. L’azione coordinata ha permesso di recuperare la refurtiva e di fermare sul posto il responsabile senza esporre ulteriormente la vittima a rischi.

L’intervento della Polizia e le conseguenze

Una volta raccolte le segnalazioni, l’attività degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è proseguita con appostamenti e verifiche che hanno portato all’arresto del sospetto. Si tratta di un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di truffa aggravata commessa in concorso con altri soggetti non identificati al momento. L’arresto è avvenuto dopo che gli investigatori hanno assistito alle chiamate insistenti rivolte alla vittima e hanno potuto intervenire nel momento in cui la refurtiva veniva materialmente ceduta.

Quali accuse e quale iter giudiziario

La ipotesi di reato contestata è quella di truffa aggravata, aggravata dalla delicatezza della vittima e dall’uso sistematico del falso per ingenerare timore. L’elemento dell’azione in concorso suggerisce l’esistenza di una rete più ampia di complici responsabili delle telefonate e dell’organizzazione logistica della consegna. Dopo l’arresto, il procedimento seguirà le procedure previste dalla legge, con l’eventuale convalida e le successive indagini per ricostruire l’intero gruppo coinvolto.

Prevenzione e consigli per evitare raggiri simili

Per contenere il fenomeno è fondamentale informare e sensibilizzare le fasce più deboli: non esistono procedure ufficiali che richiedano la consegna immediata di gioielli o contanti su richiesta telefonica. Se si riceve una chiamata sospetta è consigliabile interrompere la comunicazione, verificare autonomamente la veridicità della richiesta contattando direttamente gli uffici competenti e, in caso di dubbi, rivolgersi al 112 NUE o a familiari di fiducia. Le forze dell’ordine non chiedono mai consegne di beni per via telefonica; riconoscere questo principio elementare può evitare danni economici e psicologici rilevanti.