Finto poliziotto bloccato a Milano dopo aver raggirato un’anziana in corso Buenos Aires

Intervento mirato della polizia in un caso di truffa telefonica a danno di una donna di 83 anni in Milano, con arresto del presunto complice al momento della consegna dei preziosi

Un’anziana residente in Corso Buenos Aires a Milano è stata vittima di un sofisticato raggiro telefonico che si è concluso con l’arresto di un uomo di 32 anni. La vicenda è cominciata quando la signora, spaventata da una chiamata, ha richiesto l’intervento degli operatori del 112 NUE, mettendo in moto un’attività investigativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’episodio mostra ancora una volta come le truffe ai danni degli anziani sfruttino la paura e l’autorità apparente per ottenere il consenso alla consegna di denaro e beni.

Nel corso degli sviluppi gli agenti hanno mantenuto una presenza discreta e altrettanta attenzione alle comunicazioni telefoniche ricevute dalla vittima. La strategia delle forze dell’ordine ha previsto un appostamento controllato all’interno dell’abitazione, che ha consentito di monitorare le fasi della truffa senza compromettere la sicurezza della donna. Questo approccio dimostra l’importanza di coniugare prevenzione e operatività tattica per neutralizzare schemi criminosi replicabili.

Il meccanismo del raggiro

Lo schema utilizzato dai truffatori si è svolto in più fasi e ha fatto leva su un messaggio di autorità: un interlocutore telefonico si è spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine, dichiarando che la donna era coinvolta in una presunta procedura giudiziaria e che, per un ipotetico risarcimento o verifica, era necessario visionare i suoi gioielli. Questo tipo di tecnica punta a creare un senso di urgenza e obbligo morale, inducendo la vittima a seguire istruzioni fornite da sconosciuti.

Le telefonate e le istruzioni

Il primo contatto è avvenuto martedì 31 marzo, quando la signora ha ricevuto la chiamata che l’ha allarmata e spinta a chiamare il 112 NUE. Nei giorni successivi, mercoledì 1 aprile, sono arrivate ulteriori comunicazioni con dettagli e istruzioni su come consegnare sia i gioielli che il denaro contante, sempre sotto la minaccia di ripercussioni legali. L’uso reiterato del telefono ha l’obiettivo di isolare la vittima e consolidare il controllo psicologico: si tratta di una tattica tipica delle truffe telefoniche rivolte agli anziani.

L’intervento della polizia

Grazie alla pronta segnalazione e al monitoraggio incessante delle chiamate, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno organizzato un appostamento dentro l’abitazione per osservare l’evoluzione della consegna. Questo dispositivo operativo ha permesso di intervenire al momento opportuno senza esporre ulteriormente la vittima. L’azione coordinata ha rispecchiato il principio della proporzionalità d’intervento, bilanciando tutela della vittima e opportunità di catturare il sospetto in flagranza.

Il fermo sul pianerottolo

Giovedì 2 aprile, nel primo pomeriggio, un uomo si è presentato sul pianerottolo reclamando la busta con i beni concordati. Dopo la consegna, gli agenti appostati sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il 32enne, poi identificato come cittadino ucraino. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata commessa in concorso, a seguito della documentazione delle chiamate e della consegna in flagranza degli oggetti e del denaro.

Le conseguenze e gli avvertimenti per la cittadinanza

Questo episodio evidenzia due elementi fondamentali: da un lato la necessità di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi episodio sospetto, dall’altro l’importanza di informare le fasce più vulnerabili su come riconoscere gli indizi di una truffa. I consigli operativi includono il non cedere mai beni o denaro a persone non verificate e il richiedere conferme ufficiali quando la telefonata proviene da chi sostiene di rappresentare enti pubblici. La prevenzione passa anche attraverso una rete di supporto familiare e di vicinato in grado di assistere gli anziani.

Infine, l’azione della polizia dimostra l’efficacia di un intervento basato su ascolto, monitoraggio e appostamento controllato: elementi che hanno reso possibile un arresto tempestivo senza danni per la vittima. La vicenda resta un monito a non sottovalutare mai comunicazioni telefoniche che richiedono consegne di denaro o oggetti di valore e a rivolgersi sempre ai numeri ufficiali per verifiche.