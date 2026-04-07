Scoperta di droga e farmaci illegali in una Fiat Punto a Rho

Una segnalazione in via Molino Prepositurale ha portato al sequestro di quasi mezzo chilo di cocaina e di numerosi farmaci detenuti illegalmente

Il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione giunta al Commissariato Rho-Pero: una donna, aprendo l’auto del compagno parcheggiata sotto casa in via Molino Prepositurale, ha notato alcuni involucri ritenuti sospetti e ha deciso di contattare le forze dell’ordine.

L’intervento della polizia ha trasformato un dubbio personale in un caso di cronaca locale con implicazioni penali rilevanti, poiché dagli accertamenti è emersa la presenza di sostanze e materiale riconducibile a un’attività di spaccio e alla detenzione illecita di farmaci.

Gli agenti del Commissariato Rho-Pero hanno proceduto con il controllo dell’autovettura, una Fiat Punto, e hanno scoperto diversi involucri in cellophane nascosti tra i sedili. La scoperta ha portato a un sequestro immediato della merce rinvenuta e all’avvio delle verifiche investigative per ricostruire la provenienza e la destinazione dello stupefacente, nonché per verificare eventuali responsabilità legate alla detenzione e alla possibile commercializzazione dei farmaci ritrovati.

Il ritrovamento e l’intervento della polizia

Durante l’ispezione dell’abitacolo gli operatori hanno individuato numerosi pacchetti contenenti una sostanza bianca; il successivo utilizzo del narcotest ha confermato che si trattava di cocaina per un quantitativo complessivo di circa 480 grammi. Parte della sostanza è risultata ancora allo stato puro, mentre altra parte era già stata tagliata e confezionata, elemento che lascia supporre l’intento di immettere le dosi sul mercato. L’operazione sul posto ha coinvolto la compilazione dei verbali di sequestro e l’attivazione delle procedure per ulteriori controlli sia sul veicolo sia sui possibili legami con soggetti noti alle forze dell’ordine.

Il carico sequestrato

Il quantitativo ritrovato, quasi mezzo chilo, è stato catalogato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno evidenziato la differenziazione tra la sostanza in forma pura e quella già preconfezionata, segnale di una duplice fase nell’attività illecita: la lavorazione iniziale e la preparazione per la vendita. Questo tipo di riscontri influenza le ipotesi di reato, poiché la presenza di confezionamenti e di sostanze già pronte per la distribuzione è tipica della detenzione ai fini di spaccio e non solo del possesso personale.

Indagini e profilo del proprietario

Il proprietario dell’auto è un uomo di 39 anni di origine egiziana che, alla luce degli accertamenti, risulta già detenuto presso il carcere di San Vittore per reati precedenti. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio, oltre agli sviluppi investigativi necessari per chiarire se vi fossero complici o una rete di approvvigionamento. L’esistenza di precedenti penali e la sua attuale detenzione hanno orientato le misure cautelari adottate dalle autorità, pur lasciando aperta l’attività istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della filiera criminale.

Accertamenti in abitazione e in cantina

Le verifiche non si sono limitate all’autovettura: la polizia ha esteso i controlli alla casa e alla cantina di pertinenza del sospettato. In questi locali sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione e materiali idonei al confezionamento delle dosi, elementi che rafforzano l’ipotesi di un’attività strutturata di distribuzione. Inoltre, sono emersi numerosi blister di farmaci contenenti Sildenafil, principio attivo del Viagra, detenuti senza le necessarie prescrizioni mediche e privi di autorizzazione alla vendita, fattore che ha fatto ipotizzare anche una possibile commercializzazione illecita di medicinali.

Conseguenze legali e riflessioni

Dal punto di vista giuridico, la presenza di cocaina in quantitativi tali da escludere il mero uso personale e la concomitanza di strumenti per il confezionamento costituiscono gli elementi fondamentali per l’incriminazione per spaccio. Parallelamente, la detenzione di farmaci come il Sildenafil senza ricetta apre scenari di responsabilità amministrative e penali legate alla vendita illegale di medicinali. Le indagini proseguiranno per delineare responsabilità, canali di approvvigionamento e eventuali acquirenti, mentre le autorità valuteranno tutte le circostanze per le decisioni successive all’udienza.

Questo episodio sottolinea come una semplice attenzione quotidiana possa contribuire in modo decisivo alle attività di contrasto alla criminalità: la segnalazione della donna ha consentito di interrompere una possibile rete di spaccio e di portare alla luce anche la detenzione non autorizzata di medicinali, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite.