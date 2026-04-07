Accoltellamento in via Gobetti a Sesto San Giovanni: vittima portata a Niguarda

Due episodi di violenza durante il weekend festivo: a Sesto San Giovanni un ventenne è stato accoltellato e a Melegnano un 39enne ha riportato una ferita all'avambraccio; le forze dell'ordine cercano testimoni

La cronaca locale registra due episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi nel periodo delle festività. A Sesto San Giovanni, la sera del 6 aprile, un ragazzo di circa vent’anni è stato colpito da due colpi di arma da taglio in via Gobetti e successivamente trasportato all’ospedale Niguarda di Milano.

Le condizioni del giovane non sono state definite gravi, ma l’episodio ha attivato immediatamente le procedure investigative delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il possibile aggressore. Sul posto sono state raccolte dichiarazioni, effettuati rilievi e avviate ricerche sul territorio. Nel frattempo, un secondo episodio avvenuto nella notte di Pasqua a Melegnano ha coinvolto un uomo di 39 anni ferito all’avambraccio dopo un alterco con un gruppo di giovani per schiamazzi; anche in questo caso i soccorsi hanno prestato assistenza.

La scena a Sesto San Giovanni e la sequenza degli eventi

Le prime informazioni disponibili indicano che l’intervento nei pressi di via Gobetti è scattato la sera del 6 aprile a seguito di una segnalazione. La vittima, un giovane intorno ai vent’anni, è stata raggiunta da due colpi da taglio e pochi istanti dopo è stato soccorso e portato all’ospedale Niguarda. La descrizione dei fatti, raccolta dalla vittima e da eventuali testimoni, è fondamentale per ricostruire il fatto. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se si sia trattato di un’aggressione mirata, di una lite degenerata o di una dinamica diversa che debba essere ancora chiarita.

Intervento sanitario e quadro clinico

Il trasferimento al Niguarda ha permesso di accertare che le ferite non risultano al momento compatibili con un quadro critico, ma rimangono oggetto di valutazione medica e forense. In ospedale sono state eseguite le prime medicazioni e gli accertamenti necessari per stabilire l’entità delle lesioni. Il termine triage descrive la fase iniziale di valutazione clinica che ha permesso di classificare la gravità della situazione e predisporre le cure adeguate, evitando al contempo ulteriori rischi per il paziente.

Le indagini dei carabinieri: obiettivi e strumenti

I militari dell’Arma impegnati sul caso hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato una serie di attività investigative standard volte a identificare l’autore o gli autori dell’aggressione. Tra gli strumenti utilizzati vi sono la ricerca di testimoni oculari, l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza nelle vicinanze e l’analisi dei rilievi effettuati sulla scena. L’obiettivo dichiarato è ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e raccogliere elementi utili per procedere con ulteriori azioni legali, compresa l’eventuale emissione di provvedimenti giudiziari contro i responsabili.

Ricerca dell’aggressore e prossime mosse

Le ricerche dell’aggressore sono in corso e comprendono controlli sul territorio e la verifica di possibili segnalazioni ricevute dai cittadini. Gli inquirenti possono anche attivare canali di comunicazione pubblica per invitare chi ha informazioni a contattare le autorità. L’analisi di prova e testimonianze sarà determinante per stabilire responsabilità, movente e modalità dell’aggressione; al contempo, le forze dell’ordine mantengono misure di prevenzione e vigilanza per evitare ulteriori episodi nella zona interessata.

Il caso di Melegnano: ferimento dopo un richiamo per schiamazzi

Parallelamente, nella notte di Pasqua è giunta notizia di un altro episodio di violenza a Melegnano, dove un uomo di 39 anni è stato ferito all’avambraccio dopo aver rimproverato un gruppo di giovani per gli schiamazzi. Anche qui è stato richiesto l’intervento dei soccorsi e la vittima ha ricevuto le cure necessarie. L’episodio evidenzia come tensioni legate a comportamenti rumorosi possano talvolta degenerare in aggressioni fisiche, richiedendo l’attenzione delle autorità locali e delle strutture sanitarie.

In conclusione, i fatti avvenuti durante il weekend richiedono risposte rapide sul piano investigativo e misure di prevenzione per la sicurezza urbana. Le autorità hanno invitato i cittadini a collaborare con le indagini fornendo informazioni utili e a prestare attenzione a comportamenti sospetti. La raccolta di elementi e la ricostruzione dettagliata degli eventi rimangono prioritarie per fare luce su quanto accaduto sia a Sesto San Giovanni sia a Melegnano.