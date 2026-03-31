×
Cronaca
In tempo reale

Tentato sequestro all’oratorio di Osio Sotto: arrestato un trentenne

Condividi su Facebook

Adulto entra negli spogliatoi e chiede un bimbo sconosciuto; la reazione della comunità e l'arrivo dei Carabinieri hanno bloccato il tentativo

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo un episodio che ha creato allarme si è verificato all’interno dell’oratorio di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Alla fine di una partita di calcio un uomo si è introdotto negli spogliatoi e ha chiesto di un bambino di otto anni, affermando di doverlo prelevare.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione degli adulti presenti, che hanno notato come il soggetto non fosse conosciuto né dal piccolo né dai genitori. La dinamica ha fatto scattare le prime misure di protezione da parte dell’allenatore e degli altri accompagnatori.

La situazione è rapidamente degenerata in preoccupazione quando l’uomo ha continuato a insistere, ripetendo il nome del bambino che sosteneva di dover prendere. Pur non avendo alcun contatto

Leggi anche

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.