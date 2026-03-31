Tentato sequestro all’oratorio di Osio Sotto: arrestato un trentenne

Adulto entra negli spogliatoi e chiede un bimbo sconosciuto; la reazione della comunità e l'arrivo dei Carabinieri hanno bloccato il tentativo

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo un episodio che ha creato allarme si è verificato all’interno dell’oratorio di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Alla fine di una partita di calcio un uomo si è introdotto negli spogliatoi e ha chiesto di un bambino di otto anni, affermando di doverlo prelevare.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione degli adulti presenti, che hanno notato come il soggetto non fosse conosciuto né dal piccolo né dai genitori. La dinamica ha fatto scattare le prime misure di protezione da parte dell’allenatore e degli altri accompagnatori.

La situazione è rapidamente degenerata in preoccupazione quando l’uomo ha continuato a insistere, ripetendo il nome del bambino che sosteneva di dover prendere. Pur non avendo alcun contatto