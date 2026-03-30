LR Vicenza 4-0 FC Arzignano Valchiampo nella 29ª giornata del Girone A

Un match deciso da quattro marcatori diversi: analisi delle reti, della classifica e delle possibili conseguenze per il Girone A

La sfida tra LR Vicenza e FC Arzignano Valchiampo si è chiusa con un risultato netto che non lascia spazio a interpretazioni: il match, valido per il Serie C Girone A e fissato per Domenica 2/3 ore 17:30 nella programmazione della 29ª giornata, ha visto la squadra di casa imporsi con autorevolezza.

In questo articolo ricostruiamo i momenti chiave, i nomi dei marcatori e lo scenario di classifica che si profila dopo i tre punti conquistati dal Vicenza.

Il successo è arrivato grazie a una serata di concretezza offensiva: a segno sono andati Ronaldo al 9′, C. Morra al 30′, C. Capone all’82’ e F. Ferrari all’89’, tutti per LR Vicenza, che ha chiuso il confronto sullo 0-4. Le reti, distribuite lungo l’arco della partita, testimoniano una squadra capace di costruire, finalizzare e mantenere lucidità fino al fischio finale; analizzeremo nei paragrafi successivi come si sono sviluppate le azioni decisive e quale lettura tattica offrire.

Analisi della partita

La partita ha avuto un avvio favorevole a LR Vicenza, che al 9′ ha sfruttato un episodio per passare in vantaggio con Ronaldo. Il dominio territoriale e la capacità di verticalizzare hanno permesso al Vicenza di controllare il ritmo; al 30′ è arrivato il raddoppio con C. Morra, che ha trasformato un’azione ben costruita. Nel secondo tempo la gestione del risultato è proseguita con lucidità, e le reti di C. Capone e F. Ferrari hanno chiuso la partita. Dal punto di vista tattico, la compagine vincente ha mostrato equilibrio tra fase di possesso e copertura degli spazi, limitando le ripartenze avversarie.

Le reti e i momenti chiave

Ogni rete è arrivata in modo differente e ha offerto indicazioni precise sulle qualità del Vicenza: la firma di Ronaldo ha spezzato l’equilibrio iniziale, mentre il gol di C. Morra ha premuto sull’acceleratore psicologico per gli ospiti. Nel finale, le marcature di C. Capone e F. Ferrari hanno evidenziato la profondità della panchina e la capacità di capitalizzare su occasioni in transizione. In termini di efficacia offensiva, la squadra di casa ha convertito le opportunità in reti con buona percentuale, tema cruciale in chiave promozione.

Implicazioni per la classifica

Il successo ha un effetto rilevante sulla graduatoria del Girone A: con questi tre punti LR Vicenza conserva o rafforza la propria posizione nelle zone alte, rimanendo a contatto con la vetta guidata da Calcio Padova. Il rendimento mostrato oggi fornisce slancio in ottica finale di campionato e può influire sulla fiducia del gruppo nei prossimi impegni. Analizzeremo di seguito la posizione delle principali contendenti e la classifica completa aggiornata secondo i punti riportati prima della partita.

La classifica completa

La graduatoria del Girone A è la seguente: Calcio Padova 86 punti, LR Vicenza 83 punti, Union Brescia 72 punti, AlbinoLeffe 60 punti, Renate 60 punti, Giana Erminio 57 punti, Trento 57 punti, Atalanta II 57 punti, Virtus Verona 56 punti, FC Arzignano Valchiampo 53 punti, Novara 52 punti, Alcione 47 punti, Lecco 43 punti, Pergolettese 42 punti, FC Lumezzane 42 punti, Triestina 39 punti, Pro Vercelli 37 punti, Pro Patria 34 punti, Caldiero Terme 33 punti, Union Clodiense 21 punti. Questa sequenza evidenzia le distanze tra le prime e le inseguitrici e mette in rilievo l’importanza dei prossimi turni per definire promozioni e piazzamenti playoff.

Prossimi sviluppi e riflessioni

Dopo una prestazione così netta, le attenzioni si spostano sui prossimi impegni e sulle condizioni di forma dei protagonisti. Per LR Vicenza l’obiettivo è mantenere continuità e capitalizzare sul momento positivo; per FC Arzignano Valchiampo sarà necessario riorganizzare la fase difensiva e ritrovare soluzioni offensive. Nelle sezioni ufficiali dei club sono disponibili le ultime notizie: LR Vicenza: Ultime notizie e FC Arzignano Valchiampo: Ultime notizie, dove tifosi e addetti ai lavori possono seguire aggiornamenti su infortuni, convocati e prossime date. Il campionato del Serie C Girone A non concede pause e ogni risultato può cambiare gli equilibri.