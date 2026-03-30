Donna incastrata nella porta di un tram a Milano: trascinata per decine di metri

Donna trascinata da un tram in via Mazzini: soccorsi immediati e figli sotto choc

Nel tardo pomeriggio di domenica 29 marzo 2026, nel cuore di Milano, si è verificato un incidente che ha creato allarme tra passanti e pendolari. In via Mazzini, a pochi passi dal Duomo, una donna di origine filippina è rimasta incastrata con un braccio nella porta di un tram della linea 16.

L’episodio si è svolto davanti a numerosi testimoni e ai suoi figli, già a bordo del mezzo.

Secondo le testimonianze iniziali, il veicolo ha ripreso la marcia con la donna parzialmente bloccata nelle porte e l’ha trascinata per circa quaranta metri prima che la situazione venisse segnalata e il mezzo fermato. Le urla della vittima e l’intervento di una pattuglia dei carabinieri hanno reso possibile l’arresto immediato del tram, evitando conseguenze ben più gravi.

La dinamica dell’incidente

La ricostruzione preliminare indica che i figli della donna erano saliti per primi dalla porta posteriore del tram e la madre stava salendo subito dopo. Per cause in fase di accertamento, probabilmente legate alla calca o a una chiusura automatica delle porte, l’arto è rimasto imprigionato quando il conducente ha chiuso il vano. Quando il mezzo ha ripreso la marcia, la donna è stata trascinata e, dopo una corsa breve, è caduta sull’asfalto riportando contusioni.

Dettagli della ricostruzione

Testimoni e operatori presenti hanno riferito che il conducente non si è accorto immediatamente della situazione. È stata decisiva la presenza in zona di una pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha notato la scena e ha fatto arrestare il tram con una pronta azione. Le autorità locali stanno verificando i tempi di reazione e le procedure seguite dall’equipaggio del mezzo per comprendere eventuali responsabilità e cause tecniche.

Soccorsi e condizioni della donna

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza: la donna è stata assistita dal personale sanitario e poi trasportata in codice verde al Policlinico per accertamenti. Nonostante lo spavento e le escoriazioni riportate nella caduta, la paziente è rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. I figli, presenti al momento dell’incidente, sono rimasti sotto shock e hanno ricevuto immediata assistenza psicologica di primo livello da parte degli operatori intervenuti.

Valutazioni mediche immediate

Le condizioni cliniche descritte dalle fonti indicano traumi lievi e contusioni: gli esami al Policlinico erano finalizzati a escludere lesioni più serie. L’uso del termine codice verde evidenzia che non c’era rischio immediato per la vita, ma che erano necessari controlli e medicazioni per le escoriazioni causate dall’impatto con il manto stradale.

Ripercussioni sulla circolazione e verifiche

L’incidente ha provocato disagi alla viabilità e al servizio tranviario: la linea 16 è stata temporaneamente sospesa per permettere i rilievi della polizia locale e la messa in sicurezza dell’area. Le interruzioni sono durate circa trenta-trenta cinque minuti prima della ripresa del servizio. Gli agenti hanno eseguito i necessari rilievi per ricostruire la dinamica e raccogliere le testimonianze dei presenti.

Accertamenti tecnici e sicurezza

Atm e le autorità competenti avvieranno verifiche sulle componenti meccaniche delle porte e sulle procedure di bordo, per capire se si sia trattato di un malfunzionamento o di un errore umano. L’episodio riapre il tema della sicurezza dei mezzi e dell’importanza di rispettare le procedure di emergenza a tutela dei passeggeri, soprattutto nelle ore di punta in centro città.

Impatto umano e considerazioni finali

Oltre agli aspetti tecnici, l’evento ha un forte risvolto umano: la donna e i suoi figli hanno vissuto momenti di forte tensione e lo shock per quanto accaduto resterà parte delle verifiche successive. Le autorità hanno assicurato che verranno approfondite tutte le circostanze per evitare il ripetersi di simili episodi. Per ora, fortunatamente, le condizioni della donna non destano preoccupazione e il servizio tranviario è ripreso regolarmente dopo gli accertamenti.