Spaccio a Cenisio: sequestrati cocaina, marijuana e contanti

Controllo della Squadra Mobile in zona Cenisio: uno scambio davanti a un bar, due clienti identificati e una perquisizione domiciliare con ingente sequestro

La Squadra Mobile di Milano ha eseguito un arresto dopo aver notato un anomalo comportamento in zona Cenisio. Nel pomeriggio del 27 marzo 2026 gli agenti della VI Sezione stavano svolgendo un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti quando hanno osservato un uomo parcheggiare in Piazza Perego, entrare in un bar e poi incontrare due persone con le quali ha effettuato uno scambio visibile.

L’episodio, apparentemente rapido e concitato, ha sollevato sospetti sufficienti per un intervento immediato della polizia.

Gli agenti hanno seguito la dinamica: il 39enne si è allontanato dalla zona del bar in direzione di via Messina, mentre i due uomini sono stati bloccati subito dopo dai poliziotti. I fermati, cittadini italiani di 42 e 45 anni, sono stati trovati in possesso di sostanze riconducibili allo scambio osservato. In particolare il 45enne aveva con sé due involucri di cocaina, acquistati sul posto al costo di 80 euro; per questo motivo è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti secondo la normativa vigente.

Il controllo sul luogo dello scambio

La reazione immediata degli agenti ha consentito di intercettare tutte le persone coinvolte: i due clienti sono stati fermati e identificati mentre il presunto pusher è stato bloccato poco dopo in via Borghese. All’interno della borsa a tracolla dell’arrestato sono stati trovati 485 euro in contanti, elemento che ha rafforzato il sospetto di un’attività di natura commerciale legata alla droga. L’azione sul posto, condotta dalla VI Sezione della Squadra Mobile, ha quindi aperto la strada alla successiva perquisizione domiciliare che ha rivelato particolari decisivi per le indagini.

I fermati e gli elementi probatori

Durante il controllo su strada gli agenti hanno documentato lo scambio e raccolto dichiarazioni, mantenendo la catena di custodia degli oggetti sequestrati. Il 45enne è stato sanzionato amministrativamente per uso personale dopo il ritrovamento dei due involucri; questo riscontro ha permesso di ricostruire il prezzo pagato e la dinamica dell’acquisto. I riscontri immediati sono stati utilizzati per giustificare la perquisizione dell’abitazione del 39enne, autorizzata dagli operatori presenti sul campo.

Perquisizione domiciliare: cosa è stato sequestrato

All’interno dell’appartamento dell’arrestato, situato in via Messina, la polizia ha effettuato un sequestro consistente. Nella camera da letto, nascosta dentro una valigia, sono stati rinvenuti 10.000 euro in contanti e circa 290 grammi di cocaina, accompagnati da due bustine di cellophane. Nella cameretta, invece, gli agenti hanno trovato ulteriori 3.160 euro, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una quantità significativa di stupefacente: circa 1,014 kg di marijuana e altri 63 grammi di cocaina.

La natura e l’organizzazione del materiale sequestrato

Gli elementi rinvenuti descrivono un’attività organizzata: il denaro in contanti diviso tra borsa personale e valigia, la presenza del bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento indicano operazioni di frazionamento e vendita al dettaglio. La differenza di collocazione tra camera da letto e cameretta potrebbe suggerire una separazione degli spazi per lo stoccaggio e per il confezionamento. Gli investigatori hanno quindi proceduto al sequestro di tutto il materiale per le successive analisi tecniche e per la prosecuzione delle indagini.

Conseguenze immediate e prossimi passi

A seguito del ritrovamento, il 39enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le dosi confiscate e il denaro sono stati iscritti nel registro degli atti a supporto dell’inchiesta. La vicenda sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine nella zona del Cenisio e la strategia investigativa basata su appostamenti e controlli sul territorio. Le attività procedurali proseguiranno con le analisi di laboratorio sulla sostanza e con gli accertamenti patrimoniali necessari.

Questo episodio rappresenta un caso esemplare di come un controllo di routine, dalla segnalazione di uno scambio fino alla perquisizione domiciliare, possa portare all’emersione di una rete di spaccio radicata sul territorio. La presenza di rilevanti somme di denaro e di oltre un chilo tra marijuana e cocaina mette in luce l’impatto sociale ed economico del fenomeno, richiedendo continuità nelle azioni di contrasto da parte delle forze dell’ordine e coordinamento con le autorità giudiziarie competenti.