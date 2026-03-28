17enne portato in comunità dopo la coltellata a un 19enne in piazzale Arduino

Indagato per tentato omicidio aggravato e rissa, un 17enne è stato affidato a una comunità dopo un'indagine che ha sfruttato testimonianze e filmati

Nel contesto della vicenda segnalata il 27/03/2026, un ragazzo di 17 anni è stato collocato in comunità su disposizione del G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Milano. L’ordinanza, eseguita nelle prime ore del mattino del 26 marzo 2026 dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta, riguarda l’ipotesi di tentato omicidio aggravato in concorso e il reato di rissa, in relazione a fatti accaduti a fine dicembre.

Le indagini ricostruiscono un episodio avvenuto il 28 dicembre 2026 in piazzale Arduino, quando una lite degenerata ha portato a un’aggressione durante la quale un giovane di 19 anni è stato ferito con un’arma da taglio. La vittima, soccorsa in via Monte Cervino e trasferita al San Gerardo di Monza, ha riportato una ferita penetrante al costato che ha interessato una zona vitale, mettendo in pericolo la sua vita prima degli accertamenti medici che ne hanno poi stabilizzato le condizioni.

Ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione investigativa, la colluttazione ebbe luogo dopo una discussione di natura apparentemente banale e si trasformò rapidamente in una rissa collettiva. Al centro dell’attenzione c’è il ruolo attribuito al 17enne, che avrebbe partecipato allo scontro insieme ad altri soggetti, tra cui due maggiorenni e diverse persone non ancora identificate. Il quadro emerso dagli atti indica una dinamica concitata in cui, durante il parapiglia, la vittima è stata raggiunta da un fendente al costato, lesionando una area critica del torace e richiedendo soccorso immediato.

Aggressione e soccorsi

Le fasi di soccorso descrivono come il 19enne sia stato rinvenuto in stato di sangue e in condizioni di criticità dai militari del Radiomobile. Il successivo trasporto d’urgenza presso il San Gerardo di Monza ha permesso di eseguire gli interventi necessari; dopo i delicati accertamenti sanitari la vittima è stata dichiarata fuori pericolo. Questo passaggio sanitario è centrale per documentare la gravità dell’evento e per collegare il danno fisico subito alla condotta di chi è indagato.

Indagine e elementi probatori

L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano e si è basata su due linee investigative principali: la raccolta di dichiarazioni dai presenti e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. L’uso combinato di queste fonti ha permesso di delineare la sequenza degli eventi e di attribuire responsabilità individuali nel contesto della rissa, consentendo di individuare almeno un presunto autore della coltellata.

Videosorveglianza e testimonianze

Le immagini estratte dai dispositivi di sorveglianza urbani hanno giocato un ruolo determinante: grazie a esse gli investigatori hanno potuto ricostruire movimenti, posizioni e interazioni tra i partecipanti al litigio. Parallelamente, le deposizioni delle persone informate sui fatti hanno integrato il quadro, fornendo elementi sulla dinamica e sulle responsabilità. Le indagini restano aperte per l’identificazione degli altri presenti e per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

Provvedimento e implicazioni legali

Alla luce degli elementi raccolti il G.I.P. ha disposto il collocamento in comunità del minore come misura cautelare, applicata allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e l’andamento del procedimento. L’azione dei carabinieri nella mattinata del 26 marzo 2026 ha portato all’esecuzione dell’ordinanza: il giovane è stato prelevato e affidato a una struttura idonea, secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria competente.

Tutela del minore e prospettive processuali

Resta fermo il principio della presunzione di innocenza, che accompagna tutte le persone sottoposte a indagini preliminari fino a una sentenza definitiva. L’inserimento del minore in comunità risponde a un duplice obiettivo: assicurare l’esecuzione delle misure cautelari e offrire un percorso di tutela educativo e di reinserimento. Le indagini proseguiranno per individuare gli altri partecipanti e per ricostruire integralmente la responsabilità penale di ciascuno, con possibili ulteriori sviluppi processuali.