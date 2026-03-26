Stalking a Milano: fermato il 40enne accusato di minacce e violenze contro l’ex compagna

La Polizia di Stato, su coordinamento della Procura di Milano, ha eseguito l’arresto di un 40enne ritenuto responsabile di gravi condotte persecutorie nei confronti della ex e dei suoi familiari

A Milano la vicenda iniziata con denunce presentate a febbraio si è conclusa con l’esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 40 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e svolte dal Commissariato Porta Genova, hanno ricostruito un quadro fatto di minacce reiterate, aggressioni e invio di messaggi intimidatori rivolti non solo alla donna, una trentunenne, ma anche ai suoi familiari.

In questo contesto la parola stalking non è usata a titolo descrittivo: indica un insieme di atti persecutori che hanno creato nelle vittime uno stato di ansia persistente.

Gli accertamenti hanno portato gli investigatori a richiedere e ottenere la misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo, che al momento delle indagini aveva dichiarato di trovarsi in vacanza fuori regione, è stato successivamente individuato durante il viaggio di ritorno verso il capoluogo. La collaborazione tra uffici territoriali e centrali delle forze dell’ordine ha permesso di tradurre gli elementi probatori raccolti in un provvedimento cautelare concreto, volto a tutelare la sicurezza della vittima e dei suoi congiunti.

Le indagini e la denuncia

L’attività investigativa del Commissariato Porta Genova è partita dalle denunce presentate dalla vittima e dai suoi familiari a febbraio. Gli agenti dell’Ufficio Reati contro la Persona hanno esaminato messaggi, testimonianze e segnalazioni, delineando un pattern di comportamenti aggressivi e intimidatori. Il concetto di gravità indiziaria emerge quando più episodi convergono a documentare una condotta continuativa: in questo caso sono stati registrati sia episodi di violenza fisica sia comunicazioni scritte dal contenuto minaccioso, elementi ritenuti sufficienti per richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Il quadro accusatorio

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli investigatori, le azioni contestate includono minacce di morte, molestie persistenti e aggressioni rivolte alla donna e ai suoi parenti, con un effetto psichico che ha alterato la quotidianità delle vittime. Gli atti sono stati valutati come persecutori poiché reiterati nel tempo e finalizzati a creare un clima di timore. Questi elementi hanno portato il pubblico ministero a emettere l’ordinanza cautelare per evitare il persistere di comportamenti lesivi della libertà personale e dell’incolumità delle persone offese.

L’arresto durante il viaggio di ritorno

Nonostante la presenza del provvedimento, il 40enne aveva comunicato agli inquirenti di essere in vacanza fuori regione e di poter recarsi spontaneamente negli uffici di piazza Venino. Tuttavia, mentre rientrava verso Milano il giorno 19 marzo, è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia Stradale di Chiari (BS). Gli approfondimenti in banca dati hanno consentito l’identificazione e l’esecuzione immediata dell’ordine di custodia, con il trasferimento dell’indagato alla Casa Circondariale di Brescia – Canton Mombello.

Cooperazione interforze

L’episodio sottolinea l’importanza della cooperazione tra uffici: dall’aggiornamento tempestivo delle banche dati all’intervento degli operatori della Polizia Stradale, la sinergia ha permesso un arresto rapido e ordinato. Il caso evidenzia inoltre come gli strumenti di monitoraggio e identificazione siano fondamentali per trasformare le risultanze investigative in misure cautelari efficaci, garantendo la tutela delle vittime.

Nuove minacce e sviluppi investigativi

Il giorno successivo all’arresto la vittima si è recata nuovamente al Commissariato per integrare la denuncia: ha segnalato la ricezione, durante il viaggio di rientro dell’indagato, di ulteriori messaggi con gravi minacce di morte. Su questi nuovi elementi la Polizia di Stato ha avviato approfondimenti supplementari per verificare la natura e la provenienza delle comunicazioni e per quantificare eventuali responsabilità aggiuntive. L’attività investigativa continua, con l’obiettivo di completare il quadro probatorio e consentire al pubblico ministero di procedere nelle sedi competenti.

In sintesi, l’operazione a Milano rappresenta un esempio di intervento rapido delle autorità di pubblica sicurezza di fronte a condotte persecutorie gravi. La combinazione di denunce coraggiose da parte delle vittime, attività tecnica di indagine e coordinamento giudiziario ha portato all’esecuzione della misura cautelare, mentre le indagini proseguono per accertare tutti gli aspetti della vicenda. Il caso richiama l’attenzione sull’importanza di segnalare tempestivamente episodi di violenza e di sfruttare gli strumenti di tutela messi a disposizione dalle istituzioni.