Stalking a Milano: 40enne arrestato per minacce e aggressioni

Denunce raccolte a febbraio hanno permesso agli investigatori di ricostruire comportamenti persecutori e di eseguire un'ordinanza di custodia in carcere durante il rientro dell'indagato

Un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 40 anni, accusato di gravi episodi di stalking, minacce aggravate e violenze ai danni della sua ex compagna di 31 anni e dei suoi familiari.

L’intervento è il risultato di un’attività investigativa partita dalle denunce presentate dalla vittima e dai suoi congiunti nel mese di febbraio, che ha permesso di delineare un quadro persecutorio continuativo.

Il quadro investigativo e i comportamenti contestati

Gli agenti del Commissariato Porta Genova e gli investigatori dell’Ufficio Reati contro la Persona hanno ricostruito una serie di condotte ripetute e sempre più intimidatorie: dalle aggressioni fisiche alle minacce di morte, passando per molestie e invii continui di messaggi dal contenuto minaccioso. Questi elementi hanno generato nella vittima e nei suoi familiari un costante stato di ansia e timore per la propria sicurezza, documentando la natura ossessiva e persistente delle condotte contestate.

Modalità delle persecuzioni

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe utilizzato sia contatti diretti sia comunicazioni a distanza per esercitare pressione psicologica sulla vittima. L’invio reiterato di messaggi e le visite non desiderate sono stati ricostruiti come parte di un disegno persecutorio sistematico: il termine stalking in questo contesto descrive proprio un insieme di condotte che mirano a creare un clima di paura e limitare la libertà personale della vittima.

L’esecuzione dell’ordinanza e il fermo

Alla luce delle prove raccolte, l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Gli operatori del Commissariato Porta Genova hanno aggiornato le banche dati delle forze di polizia e hanno contattato l’uomo, che in un primo momento ha comunicato di trovarsi fuori regione per una vacanza. È stato invitato a presentarsi presso gli uffici di piazza Venino per quanto previsto dalle procedure di notifica dell’ordinanza.

Il fermo sulla strada di rientro

Il giorno successivo, giovedì 19 marzo, mentre rientrava verso Milano, l’uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia Stradale di Chiari (provincia di Brescia). Le verifiche nelle banche dati hanno consentito di riscontrare la presenza dell’ordinanza a suo carico e di procedere con l’arresto. L’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brescia – Canton Mombello, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le formalità successive.

Nuove segnalazioni e sviluppi delle indagini

La vicenda non si è conclusa con il fermo: la vittima si è presentata nuovamente al Commissariato Porta Genova per sporto un’ulteriore denuncia, riferendo che durante il viaggio di rientro l’indagato avrebbe continuato ad inviarle messaggi contenenti minacce di morte. Queste comunicazioni sono al centro di approfondimenti investigativi per valutare possibili aggravanti che potrebbero influire sulla posizione processuale dell’uomo.

Prossimi passaggi procedurali

Le forze dell’ordine stanno procedendo con gli accertamenti sulle nuove denunce e con la raccolta di ulteriori elementi probatori. In ambito giuridico, la misura di custodia cautelare è finalizzata a impedire il reiterarsi di comportamenti pericolosi per la vittima e per i suoi congiunti, mentre le indagini proseguiranno per chiarire la dinamica completa degli episodi e per valutare eventuali ulteriori responsabilità.

Questo caso è un esempio della combinazione di investigazioni tradizionali e consultazione delle banche dati per attuare misure cautelari tempestive; mette inoltre in luce l’importanza delle segnalazioni da parte delle vittime e dei familiari per attivare interventi di tutela da parte delle istituzioni. Le autorità competenti mantengono aperta l’attività istruttoria per approfondire ogni aspetto della vicenda.