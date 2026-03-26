Incidente sulla Vigevanese: moto, auto e furgone coinvolti ad Abbiategrasso

Scontro tra moto, auto e furgone vicino alla caserma dei Carabinieri: un 20enne elitrasportato al Niguarda e strada bloccata per ore

Un grave sinistro è avvenuto il 24 marzo 2026 poco prima delle 14 lungo la Vigevanese ad Abbiategrasso, nelle immediate vicinanze della caserma dei Carabinieri. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso dopo che una moto è rimasta coinvolta in un impatto con un’auto e un furgone, con conseguenze serie per il conducente della due ruote.

L’intervento è stato coordinato dalla centrale Areu, che ha inviato un’ambulanza, l’auto medica e l’elisoccorso in codice rosso. Anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Abbiategrasso sono intervenuti per soccorrere i coinvolti e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la moto proveniva dal centro cittadino in direzione Castelletto quando ha urtato con violenza un’auto impegnata in una svolta tra viale Mazzini e via Milano. L’urto ha fatto sì che il veicolo a due ruote, dopo essere stato sbalzato, abbia impattato anche contro un furgone che stava sopraggiungendo nella direzione opposta verso Abbiategrasso. La sequenza degli eventi è al vaglio della Polizia Locale, che sta eseguendo i rilievi per chiarire responsabilità e traiettorie.

Danni ai veicoli

Al termine dello scontro l’auto presentava danni significativi sul lato del conducente, mentre il furgone ha riportato lesioni al frontale e la foratura della gomma anteriore lato guida. La moto, rimasta sull’asfalto, è risultata il mezzo più danneggiato e ha lasciato detriti sulla carreggiata, contribuendo all’ampiezza dell’intervento di messa in sicurezza.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Il conducente della moto è un giovane di 20 anni che è stato sbalzato a diversi metri dall’impatto. Al momento dell’arrivo dei sanitari risultava cosciente, ma presentava traumi al cranio e al torace. Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul posto, il ragazzo è stato caricato sull’elisoccorso e trasferito all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, modalità scelta per garantire un trasferimento rapido e monitorato.

Ruolo dei soccorritori

Il dispositivo di emergenza ha operato in sinergia: l’azione dell’auto medica e dell’ambulanza ha consentito le prime cure, mentre l’elisoccorso ha accorciato i tempi di accesso al polo ospedaliero. I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e della rimozione dei detriti, team essenziali per consentire un intervento sanitario rapido e sicuro.

Ripercussioni sul traffico e sicurezza stradale

Lo scontro ha provocato conseguenze immediate sulla circolazione: la Vigevanese è rimasta bloccata per ore e gli automobilisti sono stati deviati su percorsi alternativi per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. Il punto di impatto, vicino alla caserma, ha visto lunghe code e rallentamenti, con necessità di interventi di controllo della viabilità da parte della Polizia Locale.

L’episodio riporta l’attenzione sulla fragilità del motociclista in caso di scontro e sull’importanza di manovre prudenti in prossimità di incroci. La sinergia tra soccorritori e forze dell’ordine è stata determinante per limitare le conseguenze, ma resta aperta la necessità di migliorare prevenzione e visibilità agli incroci cittadini.

Prossimi passaggi

La Polizia Locale proseguirà con i rilievi tecnici per definire con precisione le fasi dell’incidente e eventuali responsabilità. Le autorità sanitarie aggiorneranno le condizioni del giovane trasferito al Niguarda, mentre le squadre tecniche si occuperanno della pulizia della carreggiata e del ripristino della normale circolazione sulla Vigevanese. Il caso rimane sotto osservazione in attesa di riscontri ufficiali.