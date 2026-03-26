Come i cantieri e le scelte pubbliche pesano su negozi, parcheggi e scuole

I lavori in via Torino e la riorganizzazione di largo Grosseto evidenziano come la gestione dei cantieri e delle trasformazioni urbane incida su attività commerciali, sosta e fiducia sociale

In più città italiane le opere pubbliche hanno riacceso un confronto tra commercianti, residenti e amministrazioni: a Milano i lavori per la rimozione del pavé e la sostituzione dei binari stanno complicando la vita delle attività di via Torino e via Correnti, mentre a Torino la riqualificazione legata al Passante ha eliminato decine di parcheggi in largo Grosseto.

Le denunce parlano di minore afflusso di clienti, accessi difficili e ricavi in calo, ma anche di una percezione più ampia: l’idea che i cantieri producano un vero e proprio effetto barriera per il tessuto commerciale e sociale.

Le reazioni politiche e amministrative variano: si chiedono ristori e compensazioni, si invocano soluzioni tecniche e si rivendica la tutela del patrimonio urbano. A queste tensioni si sommano questioni di natura sociale e educativa che emergono in contesti pubblici differenti, suggerendo che la risposta non può limitarsi a provvedimenti tampone ma richiede una strategia integrata. Nel confronto pubblico si fanno largo richieste concrete, valutazioni legali e la necessità di concertazione tra Comune, associazioni di categoria e organismi tecnici come ANCI.

Milano: via Torino, lavori in corso e appelli per ristori

Nella zona di via Torino e via Correnti i cantieri per la rimozione del pavé e la sostituzione dei binari sono ormai avviati da settimane e promettono di durare mesi, con effetti già visibili sulle vetrine: calo del passaggio pedonale, ingressi più complicati e casse che risentono della situazione. Il consigliere della Lega Samuele Piscina ha formalizzato in Consiglio comunale un ordine del giorno che propone un fondo straordinario e contributi a fondo perduto commisurati al calo di fatturato, per evitare il ripetersi dell’esperienza dei cantieri della M4, giudicati responsabili in passato della chiusura di diverse attività.

Torino: largo Grosseto e la perdita degli stalli

Il caso torinese nasce dall’abbattimento del cavalcavia di corso Grosseto, operazione connessa al potenziamento del Passante, che ha comportato la scomparsa di circa 140-160 posti auto che per anni erano stati utilizzati sotto la struttura. In Circoscrizione 5 è arrivata un’interpellanza firmata da consiglieri di diversi gruppi per chiedere chiarezza sulla mancata compensazione degli stalli eliminati tra il 2017 e il 2018. Residenti e commercianti segnalano che, soprattutto di sera, trovare parcheggio è diventato più difficile e che il cosiddetto traffico di ricerca aumenta congestione e disagi.

Il nodo comune: pianificazione, compensazioni e fiducia

Dietro le situazioni di Milano e Torino c’è un tema ricorrente: la discrepanza tra i benefici attesi dalle opere pubbliche e i costi imposti a chi vive e lavora in quelle aree. L’effetto barriera dovuto a transenne, deviazioni e cantieri riduce l’accessibilità mentre spese fisse come affitti e utenze restano inalterate. Le risposte finora proposte vanno dalla riduzione o sospensione della Cosap (canone per l’occupazione di suolo pubblico) nei casi in cui il cantiere impedisca l’uso dello spazio esterno, fino all’ipotesi di sconti sulla Tari, ma molte misure restano subordinate a un parere di ANCI che ne verifichi la fattibilità giuridica e finanziaria.

Misure economiche possibili

Per mitigare l’impatto si fanno strada diverse soluzioni praticabili: contributi a fondo perduto tarati sul calo di fatturato, sospensione temporanea di canoni e tariffe, e programmi di promozione commerciale per richiamare clienti durante i lavori. È essenziale che tali interventi siano predisposti prima dell’avvio dei cantieri e che esista una procedura trasparente per la valutazione delle perdite. Il ricorso a fondi straordinari comunali o a convenzioni con associazioni di categoria può accelerare le risposte, ma richiede regole chiare e controlli sui criteri di accesso.

Intervento sociale e formazione

Oltre all’ordine economico, emerge la necessità di interventi sul piano sociale ed educativo: le istituzioni devono affiancare i cittadini con informazioni, mediazione e percorsi di resilienza. Un caso che ha fatto discutere recentemente sul piano educativo suggerisce che servono figure pubbliche capaci di fare da mediatori e di lavorare sull’empatia e sul sostegno, non solo sull’applicazione delle regole. In questo quadro, la combinazione di politiche urbane efficaci, misure economiche mirate e investimenti in capitale umano può ridurre il senso di isolamento che i cantieri e le trasformazioni urbane spesso generano.