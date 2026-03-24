Due arresti a Milano dopo aggressione con spray e taglierino

Due uomini accusati di tentata rapina bloccati a Piazzale Loreto dopo la denuncia delle vittime; spray urticante e taglierino al centro delle contestazioni

La cronaca cittadina segnala un nuovo episodio di violenza avvenuto la notte del 15 marzo a Milano, quando due persone avrebbero subito un’aggressione in prossimità della stazione metropolitana di Porta Venezia. Le vittime, due cittadini italiani di 35 e 36 anni, hanno sporto regolare denuncia e sono stati successivamente sottoposti a cure mediche: trasportati al San Raffaele in codice giallo, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 7 e 30 giorni.

Il caso ha attirato rapidamente l’attenzione delle forze dell’ordine locali e dei residenti della zona.

Le autorità hanno riferito che i presunti responsabili sono due giovani, un 21enne egiziano e un 27enne marocchino, entrambi già noti alle forze di polizia. Dopo alcune ore di indagine e la verifica delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, gli investigatori hanno isolato elementi utili per procedere con un fermo. L’operazione si è conclusa nel pomeriggio del 18 marzo, quando i sospettati sono stati individuati e bloccati in Piazzale Loreto.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, i due uomini che tornavano a casa sarebbero stati pedinati lungo via Brunico prima di essere avvicinati dai presunti aggressori. L’episodio è descritto come un tentativo di sottrazione del cellulare rivolto a uno dei due uomini; la reazione dei malviventi avrebbe però incluso minacce e un’azione violenta che ha reso necessario l’intervento dei sanitari. Le testimonianze raccolte sul posto e le immagini di sorveglianza hanno contribuito a definire i contorni della vicenda, permettendo di distinguere tra tentativo di rapina e aggressione finita con lesioni.

Strumenti impiegati e conseguenze

Durante l’assalto, i sospetti avrebbero utilizzato uno spray urticante e un taglierino per intimidire le vittime e costringerle a cedere i beni. L’uso di questi strumenti è al centro delle contestazioni: oltre alla denuncia per tentata rapina aggravata, nei confronti dei fermati sono state aggiunte accuse per lesioni personali aggravate e per il porto di armi o oggetti atti ad offendere. Le lesioni riportate dagli aggrediti hanno richiesto l’accesso al pronto soccorso, con prognosi differenziate secondo l’entità dei traumi e degli effetti dello spray.

Le indagini e l’arresto

Le attività investigative sono state condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, che ha lavorato sulla base della denuncia delle vittime e dell’analisi delle registrazioni video. La visione delle telecamere ha permesso di seguire i movimenti dei sospettati e di stabilire una serie di elementi compatibili con la versione delle persone offese. Il fermo è stato eseguito nella giornata del 18 marzo, quando gli agenti, dopo averli notati in Piazzale Loreto intorno alle 16:30, hanno impedito la fuga dei due, i quali avevano tentato di rifugiarsi all’interno della stazione metropolitana Loreto.

Riconoscimento e procedure successive

Alla vista degli operatori, i giovani avrebbero cercato di allontanarsi, ma il comportamento sospetto ha confermato i sospetti degli agenti che, grazie anche al riconoscimento diretto, hanno proceduto al fermo. Dopo gli atti di rito, i due sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e trasferiti al carcere milanese di San Vittore. Le accuse ufficiali includono il reato di tentata rapina aggravata in concorso oltre alle contestazioni per le lesioni e il possesso di strumenti per offendere.

Implicazioni e reazioni

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree metropolitane e sulla prevenzione degli episodi violenti nei pressi delle stazioni della metropolitana. Abitanti e utenti della zona hanno espresso preoccupazione, sottolineando la necessità di una maggiore sorveglianza e di interventi mirati per garantire la sicurezza notturna. Le forze di polizia, da parte loro, hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità, e di strumenti come la videosorveglianza che, in questa circostanza, hanno fornito elementi decisivi per risalire ai possibili autori.

Il procedimento a carico dei fermati proseguirà secondo i tempi della magistratura: le accuse e le notifiche formali sono state operate al termine degli accertamenti, con la prospettiva di ulteriori sviluppi nelle fasi successive. Nel frattempo, le vittime hanno ricevuto assistenza sanitaria e le indagini puntano ora a chiarire ogni dettaglio della vicenda, compresi eventuali complici o responsabilità aggiuntive. Il caso rimane sotto monitoraggio e sarà aggiornato con gli sviluppi giudiziari.