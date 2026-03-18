Incidente mortale a Milano Rogoredo: disagi sulla linea alta velocità

Un investimento mortale il 17 marzo 2026 a Milano Rogoredo ha provocato la morte di un uomo e forti disagi alla circolazione ferroviaria; le autorità indagano sulla dinamica

Il pomeriggio del 17 marzo 2026 è stato segnato da una tragica vicenda alla stazione di Milano Rogoredo, dove un uomo di circa 35 anni è stato travolto e ucciso da un convoglio dell’Alta velocità. Sul luogo sono intervenuti immediatamente il distaccamento dei Vigili del fuoco di piazzale Cuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

Le operazioni di soccorso non hanno potuto che constatare il decesso, mentre gli accertamenti per risalire all’identità della vittima sono ancora in corso.

La dinamica dell’investimento è oggetto di indagine: secondo alcune ricostruzioni e le immagini acquisite dalle telecamere di sicurezza, si ipotizza che si tratti di un gesto volontario, ma le autorità procedono con rilievi e verifiche tecniche per confermare le cause. Nel frattempo le squadre hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la salma per le necessarie attività giudiziarie.

Interventi di soccorso e primi rilievi

Al presidio dell’evento hanno partecipato più forze: il Vigili del fuoco hanno gestito le fasi di recupero e messa in sicurezza, il 118 si è occupato dell’assistenza sanitaria e la Polizia di Stato ha curato i rilievi di rito. Le autorità hanno anche acquisito i filmati delle telecamere della stazione per ricostruire i ultimi istanti e accertare se l’investimento sia accidentale o volontario. È in corso la verifica dei dati anagrafici e di eventuali documenti rinvenuti per l’identificazione della persona coinvolta.

Elementi tecnici delle verifiche

Le operazioni di polizia giudiziaria hanno incluso l’analisi delle registrazioni video e la raccolta di testimonianze dei presenti: questi elementi rappresentano indizi fondamentali per chiarire la natura dell’evento. Gli operatori utilizzano protocolli standardizzati per i rilievi sui binari, con misurazioni e documentazione fotografica e video. Inoltre, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono intervenuti per valutare eventuali danni all’infrastruttura e per pianificare il ripristino in sicurezza del servizio.

Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

L’incidente ha provocato la chiusura temporanea di alcuni binari, in particolare il binario 4 — teatro diretto dell’investimento — e il binario 6, con interdizioni decise per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Di conseguenza si sono registrati rallentamenti e deviazioni lungo le direttrici principali: l’asse Milano–Bologna, fondamentale per l’Alta velocità, e la linea Milano–Pavia–Genova, molto utilizzata dai pendolari.

Effetti sui pendolari

I disagi si sono estesi oltre lo scalo di Rogoredo: convogli regionali e suburbani hanno subito ritardi, modifiche di percorso o limitazioni di servizio, con impatti sull’orario di migliaia di viaggiatori. Molti pendolari hanno segnalato tempi di percorrenza prolungati e difficoltà nelle coincidenze. I tecnici di RFI hanno lavorato per ripristinare la piena operatività dei binari e ridurre i disservizi, ma la fase immediata ha richiesto la rimodulazione delle corse per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Un quadro più ampio: altri incidenti ferroviari nelle vicinanze

La giornata ha visto purtroppo un altro episodio grave nella zona: poco dopo, lungo la linea tra Milano e Lecco, vicino a Monza, un uomo di 47 anni è stato investito da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Osculati. Anche in quel caso sono intervenuti i soccorsi, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso. L’accaduto ha determinato la sospensione temporanea della circolazione tra Monza e Arcore.

Coordinamento tra le autorità

Gli eventi hanno richiesto il coordinamento tra forze di polizia, vigili del fuoco e operatori ferroviari per gestire contemporaneamente più scenari critici. Sul piano operativo, l’obiettivo primario è stato sempre la sicurezza: mettere in sicurezza i siti, supportare le attività investigative e ripristinare il servizio ferroviario nel più breve tempo possibile. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali delle società di trasporto per informazioni sui collegamenti.

Le indagini continueranno fino a quando non saranno chiarite in modo definitivo le circostanze dell’investimento avvenuto a Milano Rogoredo. Nel frattempo i controlli e il monitoraggio delle stazioni restano al centro delle verifiche per prevenire ulteriori tragedie e garantire la sicurezza lungo le infrastrutture ferroviarie.