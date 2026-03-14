Truffa agli anziani a Milano: 52enne bloccato con 335 grammi di gioielli

Un falso agente ha convinto un’86enne disabile a consegnare i suoi gioielli: l’arresto è scattato grazie all’intervento tempestivo della Polizia

Un raggiro ai danni di una donna di 86 anni è stato sventato dalle forze dell’ordine nel quartiere sud di Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il malvivente si era presentato come un appartenente alle forze dell’ordine e ha convinto la vittima, una persona anziana e con difficoltà di mobilità, a consegnare una busta contenente monili per un peso complessivo di circa 335 grammi.

L’episodio si è concluso con l’arresto del presunto responsabile e la restituzione degli oggetti alla proprietaria.

Parallelamente all’operazione principale, in un altro intervento la Polizia ha fermato in piazzale Lotto un uomo di 30 anni ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le due attività fanno parte di un più ampio controllo del territorio volto a proteggere le fasce più vulnerabili e a contrastare i reati predatori.

Il meccanismo della truffa

La tecnica usata è tipica dei raggiri telefonici: il truffatore ha contattato l’anziana sostenendo che un veicolo della famiglia fosse coinvolto in una rapina e che per evitare conseguenze giudiziarie fosse necessario consegnare i gioielli a un incaricato. Questo stratagemma sfrutta la paura e la confusione delle vittime; si tratta di una forma di social engineering che mira a ottenere fiducia e obbedienza senza ricorrere a violenza. La donna, spaventata e convinta dalle informazioni fornite al telefono, ha predisposto i monili come richiesto.

La vittima e il contesto

La persona colpita dall’inganno ha 86 anni ed è descritta dagli investigatori come con problemi di deambulazione: condizioni che la rendono più esposta a questo tipo di raggiri. L’insistenza sul rischio di procedimenti legali e la promessa di un incaricato che avrebbe ritirato i beni sono elementi classici del modus operandi. Per contrastare questi pericoli è fondamentale riconoscere che le istituzioni non richiedono mai denaro o preziosi a domicilio per questioni giudiziarie: questo è un principio base di prevenzione che va ricordato alle persone anziane.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Gli operatori della Polizia, impegnati in un servizio di controllo nella zona di via Neera, hanno notato un uomo che scendeva da un taxi e si muoveva con atteggiamento sospetto davanti a uno stabile. Dopo aver suonato al citofono ed essere entrato nell’edificio, l’individuo è uscito pochi minuti dopo: il comportamento ha destato i sospetti degli agenti, che hanno proceduto al controllo. Durante la perquisizione sono emersi i monili appena sottratti, che erano in possesso del sospettato. Grazie alla prontezza degli investigatori, la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria.

Detenzione e iter giudiziario

Al termine degli accertamenti di rito l’uomo è stato arrestato per truffa aggravata e trasferito nel carcere di San Vittore, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine segnalano che spesso i responsabili di questi reati hanno precedenti specifici: per questo motivo le attività di controllo mirate a individuare i sospetti nelle vicinanze delle abitazioni delle vittime sono ritenute essenziali per interrompere la catena del raggiro.

Come difendersi: consigli pratici

Per ridurre il rischio di cadere vittima di truffe telefoniche è importante seguire semplici regole: non consegnare mai denaro o gioielli in risposta a richieste telefoniche non verificate, chiedere sempre un recapito ufficiale e contattare direttamente un familiare prima di qualsiasi decisione. Le istituzioni non inviano incaricati a domicilio per riscuotere somme o ritirare preziosi; questo principio base è un filtro di sicurezza molto efficace. Inoltre, mantenere una rete di contatti di fiducia e segnalare tempestivamente ogni chiamata sospetta alla Polizia può fare la differenza.

Ruolo della comunità

Coinvolgere vicini, associazioni di quartiere e servizi sociali contribuisce a creare una barriera protettiva per le persone più fragili. In caso di dubbio è sempre consigliabile rivolgersi alle forze dell’ordine: la segnalazione precoce consente interventi rapidi come quello che ha portato all’arresto e al recupero dei beni in questo episodio.