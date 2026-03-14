Rientro da Bangkok a Malpensa: itinerario alternativo e spese impreviste

Rientro difficile da Bangkok a Malpensa dopo il blocco dello spazio aereo: tre giorni di tappe, 1.600 euro a persona e un incontro che ha dato senso all'attesa

Il 14/03/2026 Renato Ciuffo, originario di Turate, è finalmente rientrato all’aeroporto di Malpensa dopo essere rimasto bloccato in Thailandia per oltre una settimana a causa della crisi che interessa il Medio Oriente. Quel rientro non è stato diretto: per evitare i cieli degli Emirati Arabi, resi impraticabili dal blocco dello spazio aereo, Renato e sua sorella hanno dovuto organizzare un percorso alternativo che li ha portati a spendere cifre importanti e a sostenere un viaggio che ha avuto il sapore di una vera e propria prova di resistenza.

La scelta di una rotta alternativa è stata dettata dall’urgenza e dalla scarsità di opzioni: il volo originario con Etihad Airway era stato cancellato, costringendo i viaggiatori a ripensare il ritorno. In questa cronaca personale emergono non solo i numeri dei costi – circa 1.600 euro a testa per il viaggio alternativo – ma anche le piccole storie umane che hanno accompagnato l’attesa, trasformando giorni di frustrazione in momenti di incontro e riconciliazione.

Il percorso alternativo e le tappe del viaggio

Per arrivare in Italia senza transitare per gli Emirati, Renato e la sorella hanno optato per una serie di collegamenti via Asia orientale. La rotta ha previsto una prima tratta da Bangkok a Hong Kong, una sosta notturna e il proseguimento per Pechino, da dove è poi partito il volo per Malpensa. Questo itinerario ha richiesto tre giorni complessivi di spostamenti, con scali e pernottamenti che hanno aumentato le spese e la fatica del viaggio. Il percorso scelto è un esempio di come, in situazioni di emergenza, si debbano accettare soluzioni meno comode pur di garantire il ritorno a casa.

Itinerario e implicazioni pratiche

Dal punto di vista pratico, optare per scali multipli comporta tempi di attesa prolungati, necessità di trasferimenti e costi aggiuntivi per vitto e alloggio. Il caso di Renato mette in luce come la logistica dei viaggi internazionali diventi rapidamente complessa quando si devono evitare corridoi aerei usuali. Inoltre, in presenza di conflitti, molte compagnie applicano regolamenti particolari: il concetto di rimborso non garantito in caso di guerra è una delle clausole che hanno reso ancora più incerto il ritorno.

La questione dei rimborsi

Renato ha espresso amarezza per l’esborso imprevisto e la poca certezza di poter ottenere un rimborso: le compagnie aeree in genere escludono la responsabilità economica per i costi sostenuti quando la cancellazione è dovuta a eventi bellici o a ordini di chiusura dello spazio aereo. In questo contesto il termine rimborso assume un’accezione tecnica e spesso deludente per i passeggeri, che si trovano a dover scegliere tra attendere sviluppi o pagare soluzioni alternative immediate per poter tornare a casa.

Restare in Thailandia: adattarsi e trovare senso nell’attesa

Con il volo cancellato e diversi impegni annullati, Renato e sua sorella hanno deciso di sfruttare i giorni in più in modo diverso. Lasciata la caotica e afosa Bangkok, hanno preso un volo interno verso Chiang Mai, nell’entroterra, dove li attendeva un’amica di lunga data, Pisutthy. Questo spostamento non è stato solo una scelta pratica per allontanarsi dallo stress della metropoli, ma anche un’opportunità per ricollegarsi con persone e storie che avevano segnato la loro vita negli anni precedenti.

L’incontro con Pisutthy e Jeb

A Chiang Mai Renato ha rivisto Pisutthy, una sergente della polizia turistica conosciuta circa 18 anni prima. È stato grazie a lei che Renato aveva iniziato a sostenere a distanza un bambino, Jeb, cresciuto in un orfanotrofio vicino al confine con la Birmania. Ritrovarsi con Jeb, ormai maggiorenne e diventato monaco buddista, ha rappresentato per Renato un momento di profonda commozione: l’abbraccio e le parole di ringraziamento hanno dato un significato umano forte a giorni che altrimenti sarebbero rimasti soltanto frustrazione e spese inattese.

Bilancio personale e considerazioni finali

Il ritorno a casa è stato accolto con sollievo, ma anche con la consapevolezza di quanto un viaggio possa cambiare direzione inaspettatamente a causa di eventi internazionali. Per Renato la spesa di 1.600 euro a testa è stata il prezzo di una soluzione immediata, mentre l’incontro a Chiang Mai ha offerto una ricompensa emotiva che difficilmente si misura in termini economici. Questo episodio sottolinea come, oltre alle questioni tecniche del trasporto aereo, vi siano sempre storie personali che trasformano un’esperienza di viaggio in qualcosa di più complesso e significativo.

Al rientro, la riflessione è duplice: da un lato le criticità operative legate al blocco dello spazio aereo e alle politiche di rimborso; dall’altro la dimensione umana degli incontri che possono nascere dall’imprevisto. Per molti viaggiatori la raccomandazione rimane di monitorare attentamente le comunicazioni delle compagnie e di considerare soluzioni alternative, sapendo però che alcune scelte possono comportare costi imprevisti e conseguenze pratiche non banali.