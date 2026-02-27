Deragliamento del tram 9 a Milano: bilancio, indagini e scenario in viale Vittorio Veneto

Il deragliamento del tram 9 a Milano in viale Vittorio Veneto ha causato due vittime e numerosi feriti; si indaga sulle cause e il conducente sarà ascoltato dagli inquirenti

FLASH – Nel pomeriggio del 27/02/ un convoglio della linea 9 di Milano è deragliato in viale Vittorio Veneto, travolgendo passanti e urtando la vetrina di un locale. L’incidente ha causato due vittime e decine di feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici di ATM per le prime verifiche.

Le informazioni sono state aggiornate più volte nella fase immediata: fonti ufficiali hanno indicato un bilancio iniziale di 38 feriti. L’AREU ha poi riferito l’ospedalizzazione di 49 persone, con due pazienti in codice rosso. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità; la situazione resta in evoluzione.

La dinamica dell’incidente

Secondo ricostruzioni preliminari, il convoglio, un Tramlink di nuova generazione in servizio sulla linea 9, procedeva da Piazza della Repubblica verso Porta Genova.

All’altezza di Via Lazzaretto il tram avrebbe imboccato uno scambio orientato a sinistra invece di proseguire dritto. Il convoglio si è inclinato e ha deragliato. Successivamente ha travolto un pedone e si è schiantato contro la vetrina di un ristorante. L’orario dell’impatto riportato da diverse fonti è intorno alle 16:11.

Ipotesi sul malore del conducente

Le indagini valutano l'ipotesi che il conducente abbia accusato un malore poco prima dell'impatto. Sul posto i nostri inviati confermano che colleghi del tranviere hanno riferito come il tram non si sia fermato alla fermata precedente, comportamento considerato anomalo dagli investigatori. La procura ha disposto accertamenti medico-legali sullo stato di salute del conducente e sull'eventuale condotta al volante. Nel fascicolo sono al momento ipotizzate le accuse di omicidio colposo e lesioni colpose, da confermare con esami e testimonianze.

Vittime, feriti e soccorsi

Tra le vittime confermate figurano due uomini: un passante italiano di 60 anni, identificato come Ferdinando Favia, e un passeggero di 56 anni originario del Senegal, Abdou Karim Toure. I soccorritori hanno estratto persone rimaste intrappolate sotto il convoglio e hanno inviato numerose ambulanze e automediche sul luogo dell’incidente. La situazione sanitaria dei feriti è in fase di valutazione negli ospedali cittadini; aggiornamenti ufficiali sono attesi dalle autorità sanitarie.

Aggiornamenti sui ricoveri

L'AREU ha trasportato in totale 49 persone negli ospedali cittadini. Tra i trasferimenti si contano 2 pazienti in codice rosso, 20 in codice giallo e 27 in codice verde.

I pazienti sono stati distribuiti tra Niguarda, Policlinico, Fatebenefratelli, San Carlo, San Raffaele, Sacco e Città Studi. Alcuni sono giunti in condizioni gravi; altri hanno ricevuto cure sul posto prima del trasferimento.

La situazione clinica rimane in aggiornamento. Le autorità sanitarie comunicheranno eventuali variazioni e dettagli sui ricoveri.

Il mezzo coinvolto e le verifiche tecniche

Il convoglio coinvolto è un Tramlink bidirezionale lungo circa 25 metri. Il mezzo dispone di telecamere di bordo, sistemi di infomobilità e prese USB. Questi tram erano stati introdotti recentemente nella flotta cittadina e rientrano nei piani ordinari di manutenzione e controllo.

Gli accertamenti tecnici mirano a verificare lo stato dei freni, la posizione dello scambio e il funzionamento degli apparati di bordo al momento del deragliamento. Le verifiche includono l’analisi dei dati registrati dalle telecamere e dai sistemi di diagnostica. I risultati saranno comunicati dalle autorità competenti non appena disponibili.

Ruolo di ATM e delle autorità

I risultati saranno comunicati dalle autorità competenti non appena disponibili. La presenza del sindaco di Milano, di rappresentanti della procura e della polizia locale coordina gli accertamenti.

ATM si è dichiarata «a disposizione delle autorità giudiziarie» e pronta a fornire dati e immagini utili alle verifiche. Le indagini comprendono l’analisi dei filmati di bordo e delle telecamere di sorveglianza esterne. Le autorità stanno inoltre valutando la documentazione tecnica del convoglio e le registrazioni dei sistemi di bordo.

Ripercussioni sulla rete e reazioni

L’incidente ha provocato deviazioni su più linee tranviarie. La circolazione della linea 9 è stata interrotta in alcuni tratti e sostituita con bus. Le linee 1, 5 e 33 hanno subito variazioni di percorso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

ATM ha informato i passeggeri sulle modifiche e sulle corse alternative attivate. Sul posto si registrano code e rallentamenti nella viabilità adiacente. Le autorità locali hanno predisposto misure temporanee per agevolare il flusso del traffico e garantire la sicurezza.

Scene drammatiche, con passeggeri sbalzati a terra e persone sotto choc. Gli operatori sono impegnati nelle estrazioni dei feriti. Il cordoglio pubblico è arrivato dalle istituzioni locali e nazionali. Le autorità invitano alla prudenza e chiedono di lasciare spazio alle indagini per ottenere un quadro completo e accurato delle cause.

Le verifiche proseguiranno con l’ascolto del conducente e con un’analisi tecnica del tram e dello scambio coinvolto. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile chiarire definitivamente dinamica e responsabilità di quanto accaduto il 27/02/. Sul posto restano unità investigative e tecniche per il prosieguo delle operazioni.