Incidente sul Sempione a Legnano: vettura si ribalta, soccorsi intervenuti

Nel pomeriggio del 21 febbraio 2026 un incidente stradale sul Sempione a Legnano ha coinvolto sei persone; una delle auto si è ribaltata e i soccorsi hanno trasportato i feriti in codice giallo

Le autorità indagano sulle cause, ancora in corso di accertamento.

Il quadro dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dello scontro non è stata ancora definitivamente chiarita. Per motivi al vaglio degli agenti, più veicoli si sono urtati, provocando il ribaltamento di una delle auto. L’area interessata, Corso Sempione, ha subito rallentamenti significativi e i vigili hanno circoscritto la zona per consentire le operazioni di soccorso.

Intervento dei soccorsi

Sono intervenuti due mezzi della Croce Rossa, l’automedica, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco. Le squadre hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno proceduto all’estrazione di eventuali persone intrappolate.

I soccorritori hanno inoltre stabilizzato i feriti in attesa del trasporto. L’azione coordinata ha ridotto i rischi per gli occupanti e per gli altri utenti della strada.

Le condizioni delle persone coinvolte

Sei persone sono rimaste coinvolte nello scontro. Gli operatori sanitari hanno valutato i pazienti sul luogo, somministrato le prime cure e stabilizzato i casi più critici. I feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo, segnalazione di condizioni serie ma non immediatamente pericolose per la vita. Le autorità ospedaliere hanno confermato il ricovero per accertamenti e terapie.

Gestione della viabilità e sicurezza

Per agevolare i soccorsi la Polizia Locale ha deviato il traffico e segnalato percorsi alternativi. È stata istituita un’area di interdizione per evitare ulteriori incidenti e consentire il lavoro dei tecnici. I punti critici di Corso Sempione sono soggetti a congestione, quindi la tempestività degli interventi ha limitato i disagi alla circolazione locale.

Contesto e riflessioni sulla sicurezza stradale

Il fatto evidenzia la necessità di interventi strutturali e informativi per migliorare sicurezza stradale su tratte urbane ad alta densità. I punti critici di Corso Sempione richiedono valutazioni puntuali del rischio e interventi mirati per limitare collisioni e code. Tra le misure prioritarie figurano investimento in segnaletica, potenziamento del controllo delle velocità e campagne di educazione alla guida rivolte a residenti e visitatori. Un monitoraggio costante e l’analisi dei flussi di traffico possono guidare l’allocazione delle risorse e ridurre la probabilità di eventi simili. L’amministrazione comunale valuterà ulteriori azioni operative in base ai rilievi e ai dati raccolti sul posto.

Possibili direzioni per il futuro

A seguito dei rilievi, gli esperti indicano interventi mirati per ridurre rischi e recidive. Tra le misure proposte figurano l’aumento dei controlli di velocità e l’installazione di dispositivi per migliorare la visibilità diurna e notturna. Viene inoltre sottolineata la necessità di promuovere comportamenti responsabili alla guida, come il mantenimento della distanza di sicurezza e il rispetto dei limiti. L’analisi degli incidenti è ritenuta utile per evidenziare criticità nella progettazione stradale e individuare interventi strutturali.

Le indagini sulla dinamica dello scontro proseguiranno presso la Polizia Locale, che raccoglierà testimonianze e verificherà video e dati utili alla ricostruzione. Le autorità locali hanno ribadito l’appello alla prudenza sulla tratta interessata e hanno ringraziato le squadre di soccorso per l’intervento tempestivo. Gli accertamenti continueranno nei prossimi giorni e indirizzeranno le eventuali azioni operative dell’amministrazione comunale.