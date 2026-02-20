Addio a Mario Cellentani: il Gruppo Astrofili di Rozzano perde il suo leader

Il comune di Rozzano piange la perdita di Mario Cellentani, guida appassionata del Gruppo Astrofili; la città ricorda anche il recente decesso del fondatore Nando Guazzotti

Il Comune di Rozzano ha annunciato la morte di Mario Cellentani il 20/02/2026 alle 16:51. La notizia riguarda Rozzano ed evidenzia la perdita di un punto di riferimento per l’astronomia e la divulgazione scientifica locale.

La comunità locale affronta un lutto collettivo.

Come presidente del Gruppo Astrofili Rozzano, Cellentani ha contribuito alla crescita culturale del territorio, trasformando un’associazione di appassionati in una realtà riconosciuta e partecipata.

Un leader che ha costruito comunità

Proseguendo nella sua attività associativa, Cellentani ha combinato capacità organizzativa e vocazione alla divulgazione scientifica. Sotto la sua guida il Gruppo Astrofili ha realizzato iniziative rivolte a tutte le età. Ha coinvolto scuole, famiglie e cittadini in progetti e incontri pubblici. Il suo approccio ha privilegiato la condivisione della conoscenza e ha favorito l’accesso alla scienza come bene comune.

Competenze e valori

I collaboratori ricordano la competenza tecnica di Cellentani e la generosità con cui metteva tempo e risorse a disposizione. La sua dedizione ha trasformato l’associazione in un punto di riferimento per l’osservazione astronomica e per eventi culturali. Queste iniziative hanno contribuito in particolare a avvicinare i giovani ai temi scientifici, ampliando la partecipazione sul territorio.

Il contesto della perdita: anche il fondatore è venuto a mancare

La scomparsa di Cellentani segue la recente morte del fondatore, Nando Guazzotti. Questa successione di lutti colpisce la comunità di Rozzano e il gruppo associativo che entrambi hanno guidato.

Le due perdite rappresentano una ferita per la rete locale che avevano contribuito a costruire, in particolare per il patrimonio di relazioni e per le attività di divulgazione scientifica rivolte ai giovani. Queste iniziative avevano ampliato la partecipazione civile e culturale sul territorio.

La comunità associativa ora si trova a fare i conti con l’assenza di due figure che hanno inciso sulla vita pubblica locale e sulle pratiche di coinvolgimento scientifico.

Un’eredità che continua

L'amministrazione comunale e i membri del Gruppo Astrofili hanno sottolineato come l'eredità di Cellentani e Guazzotti consista in pratiche, relazioni e progetti destinati a durare nel tempo.

È stata ribadita la necessità di trasformare il cordoglio in impegno operativo. Mantenere attivi i percorsi di formazione, le osservazioni pubbliche e le iniziative di partecipazione sociale appare oggi il modo concreto per onorare il loro lavoro.

La reazione della città e i prossimi passi

Nella nota diffusa dall’amministrazione, Rozzano si è dichiarata vicina al Gruppo Astrofili e alle famiglie colpite, richiamando il valore della solidarietà civica. Il messaggio istituzionale ha enfatizzato il ruolo delle reti locali nel sostenere le attività associative.

Molte realtà del territorio hanno espresso cordoglio e gratitudine per l’impegno di Cellentani, offrendo collaborazione per sostenere le iniziative nei prossimi mesi. Il sostegno annunciato punta a garantire continuità ai programmi formativi e alle aperture pubbliche verso la comunità.

Tra le azioni in via di valutazione figurano momenti commemorativi pubblici, iniziative didattiche nelle scuole del territorio e la conservazione del materiale didattico e scientifico prodotto dal Gruppo. Queste misure mirano a evitare che il sapere accumulato si disperda e a mantenere attiva la rete di persone che ha condiviso con Cellentani un percorso di crescita culturale.

Il valore della partecipazione

La vicenda mette in evidenza come associazioni locali e singole figure possano incidere sulla qualità della vita culturale della città. Il lavoro di Cellentani esemplifica l’integrazione tra partecipazione civica e passione scientifica, trasformando interessi individuali in progetti con utilità pubblica. Tali progetti hanno prodotto servizi educativi, aperture al pubblico e materiali che ora costituiscono risorse collettive per la comunità. Dal punto di vista operativo, le istituzioni e le associazioni dovranno coordinarsi per assicurare la conservazione e la fruizione di quanto realizzato.

Le istituzioni e le associazioni coordineranno interventi mirati.

A Rozzano sono previste iniziative pubbliche e percorsi formativi volti a preservare la continuità delle attività astrofili. Le iniziative punteranno inoltre a trasmettere i valori incarnati da Mario Cellentani: competenza, generosità e dedizione alla comunità.

Le proposte definitive saranno valutate congiuntamente dagli enti locali e dai referenti associativi, che definiranno tempi e modalità operative. Rimangono prioritarie le aperture pubbliche e i programmi didattici rivolti alle scuole.