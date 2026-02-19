Operazione a Milano: arrestato uomo con telefoni avvolti nella carta stagnola e articoli di marca

La polizia di stato ha eseguito un fermo a Milano il 19/02/2026 dopo aver trovato telefoni schermati e valigie con occhiali, borse e altri articoli di marca in una stanza d'hotel

Il 19/02/2026 la Polizia di Stato di Milano ha fermato un cittadino algerino di 33 anni durante un intervento in un hotel di via Giovanni Lulli. L’operazione rientra nei servizi mirati al contrasto dei reati predatori e ha portato al sequestro di numerosi dispositivi elettronici e articoli di lusso.

All’apertura della porta della stanza, gli agenti del Commissariato Greco Turro riscontrarono un tentativo di ostacolare il controllo. Il sospetto cercò di richiudere con forza la porta alla vista della pattuglia. L’atteggiamento ha indotto gli operatori a procedere con una verifica più approfondita, che ha evidenziato elementi compatibili con il reato di ricettazione.

Sequestro dei dispositivi e modalità operative

A seguito della verifica più approfondita che ha evidenziato elementi compatibili con il reato di ricettazione, gli agenti hanno proceduto al sequestro dei dispositivi rinvenuti. Sul piano d’ingresso della stanza sono stati recuperati sette telefoni cellulari, di cui tre avvolti nella carta stagnola e uno ancora parzialmente arrotolato nel rotolo di stagnola. La tecnica era chiaramente finalizzata a rendere i dispositivi difficili da localizzare tramite rete.

Alcuni apparecchi, una volta liberati dalla copertura, mostravano messaggi che indicavano lo stato di telefono smarrito o rubato. Tale riscontro ha consolidato i sospetti investigativi e motivato il sequestro per ulteriori accertamenti tecnici.

Il valore della schermatura

L’uso della stagnola per schermare la ricezione è una pratica nota nei casi di ricettazione e traffico di dispositivi. La copertura crea un effetto di isolamento elettromagnetico che può ostacolare il tracciamento tramite geolocalizzazione. La presenza di telefoni trattati in questo modo, unita ai messaggi trovati, è stata ritenuta dagli inquirenti un elemento indiziario significativo.

Il contenuto delle valigie e altri oggetti sequestrati

La perquisizione è proseguita nella stanza e nelle aree collegate e ha portato al sequestro di sette valigie. All’interno sono stati trovati occhiali, calzature e borse di marchi riconoscibili della moda di fascia alta. È stata recuperata anche una macchina fotografica professionale con relativi obiettivi. Tra gli altri oggetti figuravano un hard disk esterno e un pc portatile, quest’ultimo avvolto nella carta stagnola.

Implicazioni investigative

La scoperta degli oggetti prosegue il quadro indiziario già emerso dalla presenza di telefoni trattati in modo analogo e dai messaggi rinvenuti. Gli inquirenti ritengono che gli strumenti elettronici possano contenere prove digitali utili all’accertamento del reato di ricettazione. Il materiale sarà sottoposto a esami tecnici forensi per il recupero di dati e per la verifica della provenienza degli articoli di moda.

Le risultanze delle analisi saranno integrate nel fascicolo e potranno orientare le successive attività probatorie. Le verifiche sul materiale fotografico e sui file digitali mirano a stabilire collegamenti con eventuali vendite o annunci. L’esito delle indagini potrebbe determinare ulteriori sviluppi operativi e giurisdizionali.

Il ritrovamento di materiale informatico, in particolare il pc portatile e l’hard disk, apre nuovi filoni investigativi sulla provenienza della merce e sulla rete di ricettazione eventualmente coinvolta. La presenza di dispositivi schermati e di articoli di marca consente agli inquirenti di verificare correlazioni con denunce di furto depositate in città e in altre province. Le analisi tecniche sui supporti elettronici mirano a recuperare dati utili per identificare vittime, canali di ricommercializzazione e modalità operative.

Il fermo e i prossimi passi delle indagini

Al termine delle attività sul posto, il cittadino algerino è stato posto in stato di fermo per il reato di ricettazione e gli oggetti sono stati sequestrati. Le indagini proseguiranno con l’esame forense dei dispositivi elettronici e con la verifica documentale dell’appartenenza degli articoli rinvenuti. Gli accertamenti tecnici saranno fondamentali per ricostruire l’eventuale filiera della merce e per individuare ulteriori responsabili o vittime interessate.

Gli accertamenti tecnici sui dispositivi e sugli oggetti recuperati proseguiranno nei prossimi giorni presso laboratori specializzati. I risultati saranno utilizzati per ricostruire l’eventuale filiera della merce e per collegare elementi probatori a possibili responsabilità penali. Sul fronte operativo, fonti investigative indicano che sono previste ulteriori verifiche e attività di ascolto per individuare canali di approvvigionamento e potenziali vittime coinvolte nella ricettazione.