Villetta comunale sgomberata a Senago: intervento della Polizia Locale e commento politico

La liberazione di una villetta comunale a Senago ha visto l'intervento della Polizia Locale e il ringraziamento del consigliere Riccardo Pase, che sottolinea il valore sociale del bene e la necessità di mantenere ordine e legalità

A Senago, in via Farini, una villetta del patrimonio comunale è stata liberata dopo un’occupazione abusiva. L’intervento, guidato dalla Polizia Locale di Senago, si è svolto con attenzione alle persone presenti, alcune delle quali in condizioni di particolare fragilità.

Gli agenti hanno proceduto allo sgombero e alla messa in sicurezza dell’immobile, garantendo al contempo assistenza alle famiglie coinvolte.

L’operazione è stata condotta in coordinamento con gli uffici comunali, per ridurre al minimo tensioni e rischi: non si sono registrati incidenti gravi, nonostante la presenza di più nuclei e di minori.

La vicenda riporta al centro il tema della tutela del patrimonio pubblico e il difficile equilibrio tra esigenze abitative e destinazioni collettive degli spazi comunali. La villetta, entrata nel patrimonio dell’ente dopo contestazioni urbanistiche, era pensata per ospitare progetti sociali a beneficio della comunità; la sua occupazione aveva suscitato preoccupazione tra residenti e amministratori.

I rappresentanti locali hanno annunciato verifiche tecniche sull’immobile per accertarne lo stato e pianificare i lavori necessari. L’obiettivo dichiarato è evitare nuove occupazioni abusive e restituire la struttura a usi collettivi, attraverso un percorso che coinvolga servizi sociali, enti locali e realtà del terzo settore.

Il consigliere regionale Riccardo Pase ha espresso apprezzamento per l’intervento, richiamando la necessità di rispettare la legalità e di destinare i beni comunali a progetti utili alla collettività. Pase ha ricordato anche la sua segnalazione alla Commissione Edilizia in merito alla vicenda, sottolineando il sostegno politico alle forze dell’ordine nelle operazioni di tutela del patrimonio.

Dal punto di vista operativo, l’azione ha richiesto competenze relazionali oltre che tecniche: gli agenti hanno dovuto coordinare l’intervento con assistenti sociali e altri servizi per gestire situazioni delicate e trovare soluzioni per le persone sgomberate. Le autorità locali promettono di seguire i casi singoli, offrendo supporto a chi ne ha bisogno mentre proseguono le verifiche amministrative.

Per i cittadini, la vicenda è anche un richiamo alla collaborazione: molte segnalazioni dai residenti hanno infatti contribuito a far emergere la situazione. L’amministrazione ringrazia chi ha dato informazioni utili e invita a mantenere aperto il dialogo per prevenire il ripetersi di episodi simili.

Nei prossimi giorni il Comune dovrà definire un piano operativo che stabilisca tempi e modalità di riqualificazione e gestione della villetta, rispettando la destinazione sociale originaria. L’intervento della Polizia Locale ha ripristinato la presenza istituzionale sul territorio; ora tocca alla programmazione trasformare questo risultato in progetti concreti per la collettività.