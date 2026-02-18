Cambio alla guida di Sessantamilavitedasalvare Altomilanese: Cantarella presidente

Luca Cantarella guida da oggi Sessantamilavitedasalvare Altomilanese con l’obiettivo di ampliare la rete di defibrillatori pubblici e rafforzare la formazione scolastica e comunitaria

Cambio al vertice a Legnano

L’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv, attiva nella diffusione della cardioprotezione a Legnano e nei comuni limitrofi, ha scelto un nuovo presidente.

Durante l’assemblea dei soci, tenutasi lunedì sera 16 febbraio, è stato eletto presidente Luca Cantarella, volontario di lunga data nel panorama associativo locale.

Il passaggio di consegne prosegue il percorso avviato dai fondatori e consolidato negli anni.

Mirco Jurinovich, presidente uscente e figura storica dell’associazione, lascia la presidenza ma mantiene un ruolo istituzionale come presidente onorario.

La nomina conferma l’impegno dell’associazione nella formazione e nella diffusione delle pratiche di soccorso cardiaco sul territorio.

Un cambio alla guida improntato alla continuità

La nomina conferma l’impegno dell’associazione nella formazione e nella diffusione delle pratiche di soccorso cardiaco sul territorio. La nuova leadership intende tradurre questo impegno in interventi concreti e operativi. I soci hanno ribadito la necessità di consolidare la presenza di defibrillatori pubblici nei luoghi di maggiore affluenza. Il neo presidente ha ringraziato per la fiducia e ha illustrato le prime linee di lavoro condivise con il consiglio direttivo.

Obiettivi prioritari

Tra le priorità figura l’aumento della dotazione di DAE (defibrillatori automatici esterni) in punti strategici della città e dei comuni limitrofi. È prevista inoltre la diffusione del progetto didattico Il defibrillatore amico del cuore nelle scuole primarie e secondarie. Il programma mira a formare studenti e famiglie sulle manovre di primo soccorso e sull’uso corretto del defibrillatore.

Il consiglio ha annunciato l’avvio della mappatura dei siti prioritari e l’organizzazione di moduli formativi aperti al pubblico. Saranno inoltre avviate collaborazioni con istituzioni locali per integrare i dispositivi nei piani di emergenza comunali. Il prossimo sviluppo atteso è la definizione del piano operativo e del calendario delle installazioni e dei corsi.

La nuova squadra e i ruoli

Dall’assemblea che ha formalizzato la nomina di Cantarella è emerso il nuovo Consiglio direttivo, valido per il prossimo triennio. Alla carica di vicepresidente è stato chiamato Cristoforo Lapuca. Nel ruolo di consiglieri sono stati indicati Angelo Desario, Mara Giorgetti e Sonia Granziera. Questa composizione cerca un equilibrio tra esperienza e nuove energie per sostenere le attività associative.

Il valore del volontariato

Il rinnovamento degli organismi direttivi ribadisce il ruolo centrale del lavoro volontario nella gestione operativa. Installazione e manutenzione dei dispositivi, corsi formativi, rapporti con le istituzioni e attività di sensibilizzazione sono svolti principalmente dai volontari. Il Consiglio si concentrerà ora sulla definizione del piano operativo e sul calendario delle installazioni e dei corsi, passaggi ritenuti decisivi per il perseguimento degli obiettivi associativi.

Il saluto e il riconoscimento a Mirco Jurinovich

Il consiglio direttivo ha tributato un ringraziamento formale a Mirco Jurinovich per la guida offerta negli anni. All’unanimità è stata conferita la carica di presidente onorario. Jurinovich ha richiamato la genesi del progetto, iniziata nel 2001, e ha definito il percorso «una grande e appassionante avventura durata 25 anni». Ha inoltre sottolineato le soddisfazioni derivate dai risultati raggiunti grazie all’impegno dei volontari.

Bilancio di un’esperienza

Jurinovich ha tracciato un bilancio complessivo positivo, pur riconoscendo le difficoltà affrontate sul piano istituzionale che hanno sottratto energie. Ha annunciato una pausa meritata e ha augurato buon lavoro al nuovo presidente e ai membri del consiglio. Ha infine confermato la propria disponibilità come punto di riferimento morale per l’associazione, in continuità con la definizione del piano operativo e del calendario delle installazioni e dei corsi ritenuti decisivi per il perseguimento degli obiettivi associativi.

Cosa cambia per la comunità

Per i cittadini dell’Altomilanese la nomina di Cantarella segna la continuità nella gestione delle attività associative. L’obiettivo è mantenere e ampliare la rete di cardioprotezione sul territorio, potenziare la formazione nelle scuole e consolidare il rapporto con le realtà locali.

Il nuovo corso intende tradurre in azioni concrete il mandato statutario dell’associazione: aumentare la capacità della collettività di fronte alle emergenze cardiache e ridurre i tempi di intervento attraverso installazioni programmate e corsi mirati. La fotografia dell’assemblea ritrae, da sinistra, Mirco Jurinovich, Luca Cantarella e Angelo Desario nei rispettivi ruoli; la composizione dei ruoli sottolinea il passaggio generazionale che coniuga esperienza e prospettive operative.

Nei prossimi mesi l’associazione comunicherà il calendario degli interventi e dei corsi formativi.

I cittadini e le realtà locali interessate a contribuire o a partecipare possono contattare direttamente Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv per informazioni su donazioni, volontariato e programmi educativi.