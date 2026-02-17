Scontro tra scooter e microcar in zona Lambrate: un uomo di 52 anni perde la vita

Scontro tra uno scooter e una microcar a Lambrate: il conducente dello scooter, Andrea Curti, è morto in ospedale; la polizia sta ricostruendo la dinamica con l'ausilio delle telecamere

Un grave incidente stradale ha causato la morte di un motociclista e il trasporto di altre due persone in ospedale. L’evento è avvenuto poco dopo le dodici di un giorno recente in via Caduti di Marcinelle, nella zona Lambrate/Rubattino.

Lo scontro ha coinvolto uno scooter e una microcar. Le autorità locali hanno avviato accertamenti sulle cause dell’incidente.

Le conseguenze immediate dell’urto

Secondo i soccorsi, il conducente dello scooter è stato identificato come Andrea Curti, 52 anni. Al momento del recupero risultava in condizioni critiche. È stato trasferito con codice rosso alla Clinica Città Studi e dichiarato deceduto poco dopo l’arrivo.

Il guidatore della microcar, un ragazzo di 18 anni, viaggiava insieme al figlio. Entrambi sono stati accompagnati al Fatebenefratelli in codice verde per accertamenti e cure.

Intervento dei soccorsi

Le squadre del 118 hanno stabilizzato i feriti sul posto e coordinato i trasferimenti in ospedale. Il motociclista più grave è stato trasportato con priorità sanitaria, in codice rosso, mentre gli altri coinvolti sono stati evacuati in codice verde. Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Ricostruzione della dinamica

Le forze dell’ordine hanno confermato che la zona è stata delimitata e che sono stati avviati accertamenti approfonditi. La polizia locale ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i movimenti dei veicoli.

Secondo una prima ipotesi investigativa lo scooter avrebbe percorso il collegamento tra via Pitteri e via Paiardi, attraversando via Martiri di Marcinelle, mentre la microcar si muoveva in senso opposto. Gli agenti procedono con rilievi tecnici sulla sede stradale e con l’audizione di testimoni per verificare la dinamica e le eventuali responsabilità.

Il punto di impatto

Gli agenti proseguivano con rilievi tecnici e audizioni di testimoni quando le prime ricostruzioni hanno individuato il luogo dell’urto. All’altezza del civico 5 la microcar avrebbe svoltato a sinistra. In quel frangente lo scooter ha centrato l’angolo anteriore destro della piccola autovettura. L’urto ha provocato la caduta del conducente del veicolo a due ruote, sbalzato in avanti e rimasto gravemente ferito. La dinamica è oggetto di verifiche per accertare responsabilità e modalità di guida.

Gestione della scena e procedimenti successivi

La zona è rimasta transennata per diverse ore per consentire rilievi, fotografie e acquisizione dei filmati di videosorveglianza. Al termine delle operazioni la microcar è stata rimossa con un carro attrezzi e lo scooter è stato sequestrato. Dalle verifiche è emerso che il veicolo a due ruote circolava senza copertura assicurativa, motivo che ha portato al sequestro amministrativo da parte delle autorità. Le indagini proseguono con l’analisi dei filmati e le audizioni degli eventuali testimoni.

Gli esiti degli accertamenti tecnici, uniti all’analisi dei filmati, dovranno confermare le prime ipotesi sulla dinamica e individuare eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere e confrontando i rilievi con le testimonianze raccolte sul posto. Contestualmente gli agenti ascoltano passanti e automobilisti per completare il quadro probatorio.

Aspetti legali e amministrativi

Il sequestro dello scooter per assenza di assicurazione costituisce un elemento che potrà avere conseguenze amministrative e civili per gli eredi della vittima. La Procura competente potrà disporre ulteriori accertamenti tecnici, inclusi esami sui mezzi e perizie balistiche o meccaniche, per chiarire responsabilità penali e fiscali.

Sicurezza urbana e prossimi passi

La presenza di telecamere e la rapidità dell’intervento hanno fornito elementi utili alla ricostruzione. Restano però le conseguenze tragiche per la vittima, che hanno colpito la comunità locale.

Le autorità procederanno con ulteriori esami sui mezzi e con perizie tecniche per definire eventuali profili penali. Il rispetto delle norme di circolazione e delle misure di sicurezza rimane centrale per prevenire simili episodi.