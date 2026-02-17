Operazione della polizia a Milano: sette persone fermate per reati predatori e droga

La polizia ha condotto una serie di interventi in centro, su tram e nella zona di Porta Venezia, recuperando refurtiva e sequestrando dosi di hashish

Operazione della Squadra Mobile: sette arresti

La Squadra Mobile ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di sette persone coinvolte in episodi di reati predatori e nella detenzione di stupefacenti. Gli interventi hanno interessato diverse aree della città, tra cui un centro commerciale, vie del centro, un tram e la zona di Porta Venezia.

Le attività investigative e i servizi mirati hanno consentito il recupero di beni sottratti e il sequestro di dosi consistenti di hashish.

Le persone fermate sono state denunciate o tratte in arresto per reati che vanno dal furto aggravato fino alla detenzione ai fini di spaccio. Nel seguito dell’articolo vengono ricostruite le principali fasi degli interventi e gli elementi emersi dalle indagini.

Furti coordinati in centro e al centro commerciale

In prosecuzione all’operazione già avviata, la Squadra Mobile ha ricostruito la dinamica di un furto avvenuto nel bar del centro commerciale della zona Portello. Gli agenti ritengono che il gruppo avesse ruoli prestabiliti: due donne entravano nel locale mentre due complici restavano in auto per il supporto logistico.

Al segnale convenuto una delle donne ha sottratto la borsa a una cliente. L'azione rientra in una modalità tipica dei colpi in concorso, intesi come organizzazione del lavoro in gruppi con compiti distinti per aumentare l'efficacia del reato.

Localizzazione e arresto

Proseguendo le attività investigative, gli agenti hanno individuato la vettura usata dal gruppo lungo Viale Marche e l’hanno seguita fino a un ristorante sulla stessa via. Il quartetto è stato bloccato tra Viale Lunigiana e Via Melchiorre Gioia. La refurtiva contenuta nella borsa, tra cui contanti, carte di pagamento ed effetti personali, è stata recuperata e restituita alla vittima.

Indagini su precedenti episodi

Ulteriori accertamenti hanno ricondotto due donne del gruppo a un altro furto commesso nel pomeriggio presso lo stesso centro commerciale. Le contestazioni a loro carico includono più episodi analoghi, a indicare una ripetitività del comportamento tipica delle bande che operano in luoghi affollati.

Tentato furto su un tram e intervento della polizia

In un secondo filone d'intervento, la polizia ha osservato un gruppo di giovani a bordo di un tram diretto verso Corso Buenos Aires. I sospetti sono nati dall'atteggiamento dei ragazzi, che comunicavano tra loro con auricolari e si muovevano con fare guardingo. Scesi in Via Malpighi, due di loro si sono posizionati all'ingresso di un locale, mentre altri due fungevano da palo. Approfittando di un momento di distrazione, hanno tentato di sottrarre lo zaino di una donna anziana, collocato nel cestino della sua bicicletta.

Fermati sul posto

Il tentativo di fuga è stato interrotto dagli agenti presenti in zona, che hanno arrestato i due autori del gesto per tentato furto aggravato. L'arresto sottolinea l'importanza dei servizi di prossimità e dell'attività di osservazione nei luoghi di passaggio. In tali contesti, gli autori di reati predatori selezionano persone vulnerabili come obiettivi.

Sequestro di hashish e arresto per spaccio in zona Porta Venezia

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile hanno notato in zona Porta Venezia un giovane uscire con atteggiamento sospetto da un locale di via Lambro e dirigersi verso un’auto parcheggiata. Fermato per un controllo in viale Brianza, il ragazzo è stato trovato in possesso di denaro contante e di alcuni grammi di hashish pronti per la cessione.

Perquisizione e ritrovamenti

Al termine del controllo avvenuto in viale Brianza, la perquisizione del veicolo ha rivelato due panetti di hashish, ciascuno di circa 100 grammi, nascosti nell’imbottitura di un sedile. Sono stati inoltre rinvenuti dosi già suddivise in involucri preconfezionati pronti per la cessione e somme di denaro in contanti.

Il complesso delle evidenze raccolte sul posto ha determinato l’arresto del giovane per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti hanno contestualmente avviato gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altre segnalazioni in zona.

Conseguenze e valore operativo degli interventi

Gli arresti e i sequestri attestano l’efficacia dei controlli congiunti tra pattuglie e reparti investigativi. Il recupero della refurtiva ha permesso la restituzione agli aventi diritto, con beneficio diretto per le vittime.

Il sequestro dei panetti riduce la disponibilità di sostanze sul territorio e costituisce un elemento probatorio rilevante per le indagini. Le autorità hanno indicato che gli accertamenti proseguiranno per ricostruire la filiera di approvvigionamento e individuare eventuali responsabilità ulteriori.

Ulteriori accertamenti

Le indagini hanno inoltre permesso di ricostruire modus operandi ricorrenti: ruoli condivisi nei furti in concorso, impiego di mezzi pubblici come luogo di transito per i predatori e tecniche di occultamento della droga all’interno di autoveicoli.

L’azione della polizia resta focalizzata su prevenzione, osservazione mirata e interventi tempestivi per contenere la diffusione dei reati nelle aree urbane sensibili. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire la filiera di approvvigionamento e individuare eventuali responsabilità ulteriori.