Operazione della polizia a milano: arresti per furti e spaccio in diverse zone della città

la Squadra Mobile di milano ha portato a termine un’operazione contro i reati predatori e lo spaccio: arresti, refurtiva recuperata e sequestri di droga in diverse aree della città

La Polizia di Stato ha smantellato nella stessa serata una serie di episodi criminosi a Milano, con interventi concentrati su locali pubblici, mezzi di trasporto e l’area di Porta Venezia. Le operazioni, coordinate dalla VI Sezione della Squadra Mobile, hanno portato all’arresto di più persone, al ritrovamento di refurtiva e al sequestro di sostanze stupefacenti: oggetti sono stati restituiti alle vittime e droga tolta dalla circolazione.

Interventi nei punti caldi della città

L’attività investigativa si è basata su controlli mirati in punti considerati sensibili: il centro commerciale Portello, viale Marche, il tram in direzione Oberdan e i bar di via Lambro. L’obiettivo era presidiare le aree della movida e i principali snodi del trasporto pubblico, dove si concentrano i rischi di reati predatori e spaccio.

Obiettivi e risultati immediati

Gli agenti hanno puntato su interventi rapidi e coordinati per prevenire furti e attività di spaccio in prossimità di locali e fermate. Dalla serata sono scaturiti arresti, sequestri di stupefacenti e recupero di refurtiva, riconsegnata poi ai legittimi proprietari. Le sostanze sequestrate sono state inventariate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità più ampie e ricostruire la filiera di approvvigionamento.

Furti organizzati tra Portello e viale Marche

Nel corso delle verifiche la Squadra Mobile ha ricostruito un furto avvenuto nel pomeriggio al centro commerciale Portello: due donne avrebbero sottratto una borsa all’interno di un bar e si sarebbero allontanate a bordo di un’auto con due uomini. La vettura è stata poi localizzata su segnalazione in viale Marche, grazie a un servizio di osservazione.

Ruoli distinti nel gruppo

Gli accertamenti indicano ruoli assegnati ai quattro occupanti dell’auto: due cittadini cubani (28 e 47 anni), una donna cubana di 25 anni e una cittadina argentina di 43 anni. Secondo la ricostruzione, uno faceva da palo all’esterno mentre gli altri entravano nel locale per mettere a segno il colpo; in un ristorante del viale il 47enne avrebbe osservato l’area e individuato la vittima. Gli agenti hanno fermato il veicolo in viale Lunigiana all’angolo con via Melchiorre Gioia e hanno recuperato la borsa contenente contanti, carte e effetti personali, poi restituita alla proprietaria.

I quattro sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Le due donne risultano inoltre indagate per un altro furto avvenuto lo stesso pomeriggio al centro commerciale, episodio al momento oggetto di approfondimenti.

Tentato furto ai danni di un’anziana e intervento sul tram

Nella stessa fase dei controlli, gli agenti hanno tenuto sotto osservazione alcuni giovani a bordo di un tram diretto verso Oberdan, segnalati per comportamento sospetto e utilizzo di auricolari per comunicare. In corrispondenza di un locale in via Malpighi, due si sono posizionati all’ingresso mentre gli altri fornivano copertura. Gli investigatori stanno verificando se si tratti dello stesso modus operandi dei furti ricostruiti in altre zone.

Intercettazione e arresto

Durante il servizio, due cittadini peruviani di 23 e 26 anni — con precedenti e irregolari sul territorio nazionale — hanno approfittato di un momento di distrazione per sottrarre lo zaino di una donna di 73 anni, appoggiato sulla bicicletta. Gli agenti appostati nelle vicinanze sono intervenuti subito: lo zaino è stato recuperato e i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Anche in questo caso le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri episodi segnalati nelle aree monitorate.

Sequestro di hashish in zona Porta Venezia

La serata si è conclusa con un intervento contro lo spaccio in zona Porta Venezia, intorno alle 21:30. Gli agenti hanno notato un giovane uscire con fare sospetto da un locale di via Lambro e dirigersi verso un’auto parcheggiata. Fermato in viale Brianza, il ragazzo aveva addosso 120 euro e circa 5,5 grammi di hashish. La perquisizione del veicolo ha però portato a ritrovamenti ben più consistenti: nell’imbottitura di un sedile sono emersi due panetti da circa 100 grammi ciascuno e altri 51 grammi suddivisi in involucri. In totale sono stati sequestrati oltre 250 grammi di hashish e il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Gli accertamenti puntano ora a ricostruire la rete di approvvigionamento e possibili collegamenti con altri episodi.

Bilancio dell’operazione

La VI Sezione della Squadra Mobile ha arrestato sette persone e denunciato due indagati. Sono stati recuperati beni sottratti e sequestrata sostanza stupefacente, riducendo la disponibilità di droga sul territorio. L’azione dimostra l’efficacia dei servizi di prossimità e dei controlli mirati in corrispondenza di centri commerciali, locali notturni e fermate del trasporto pubblico.

