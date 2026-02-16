Scontro tra moto e minicar a milano: morto un centauro di 53 anni

poco dopo mezzogiorno del 16/02/2026 una moto e una minicar si sono scontrate in via caduti di marcinelle: il motociclista, 53 anni, è morto. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica

Incidente mortale a Lambrate

Il 16/02/2026, in via Caduti di Marcinelle a Lambrate (Milano), un uomo di 53 anni è morto in seguito a uno scontro stradale.

La vittima era a bordo della propria moto quando si è scontrata con una minicar.

L’urto ha causato lesioni gravissime al centauro, deceduto nonostante l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenute ambulanze e un’automedica. Il personale sanitario ha valutato le condizioni del motociclista come disperate.

Il conducente della minicar, un giovane con foglio rosa, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.

La ricostruzione della dinamica e l’attribuzione delle responsabilità sono affidate alla Polizia locale, che prosegue gli accertamenti sul luogo dell’incidente.

La dinamica dell’impatto

La ricostruzione della dinamica prosegue con gli accertamenti sul posto. La Polizia locale riferisce che la moto stava procedendo su via Caduti di Marcinelle, provenendo da via Pitteri verso via Paiardi.

Lo scontro si è verificato quando la minicar stava effettuando una svolta. L’urto, definito frontale-laterale, è avvenuto all’altezza del civico 5. La parte anteriore destra della microcar ha colpito l’angolo dello scooter, una dinamica compatibile con incidenti in fase di svolta.

Gli agenti sul posto hanno raccolto testimonianze e effettuato rilievi tecnici. Le verifiche puntano a ricostruire traiettorie, velocità e responsabilità. Le indagini proseguono per chiarire ogni elemento utile all’attribuzione delle responsabilità.

Meccanica dell’incidente

Le indagini proseguono per chiarire ogni elemento utile all’attribuzione delle responsabilità. In casi analoghi la sequenza ricorrente vede il veicolo in manovra esporre il fianco, mentre il mezzo che procede in rettilineo dispone di spazio e tempo limitati per evitare l’impatto.

La combinazione di velocità, traiettoria e tempistica ha reso lo scontro particolarmente violento. Gli agenti hanno raccolto elementi utili sul posto; tuttavia sono necessari ulteriori rilievi tecnici e analisi dei dati per stabilire con precisione dinamica e eventuali violazioni del codice della strada. Contributi forensi e ricostruzioni cinematiche saranno determinanti per la valutazione finale.

Interventi sanitari e conseguenze

I soccorsi sanitari giunti sul posto hanno trovato il motociclista in condizioni critiche e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Il conducente della minicar, un 19enne in possesso di foglio rosa, è stato trasferito in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Le sue condizioni non sono ritenute gravi e sono in corso gli esami clinici e tecnici necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Aspetti amministrativi

Le sue condizioni non sono ritenute gravi e sono in corso gli esami clinici e tecnici necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Durante le verifiche è emerso che il motociclo coinvolto era sottoposto a sequestro perché l’assicurazione risultava scaduta dal 2 febbraio. Questo elemento non incide direttamente sulla dinamica dell’urto. Tuttavia può avere risvolti sul piano civile e amministrativo, con possibili sanzioni e implicazioni per i congiunti della vittima in eventuali procedure di risarcimento.

Accertamenti e responsabilità

La Polizia locale ha avviato i rilievi tecnico-investigativi per definire con precisione le responsabilità. Saranno esaminate testimonianze, registrazioni video se disponibili e i rilievi al suolo per ricostruire la traiettoria dei mezzi. La presenza del foglio rosa alla guida della minicar e la condizione dell’assicurazione della moto sono fattori che entreranno nelle valutazioni degli agenti. Gli esiti delle analisi tecniche e delle verifiche documentali saranno inseriti negli atti d’indagine e potrebbero essere utilizzati in sede amministrativa o processuale.

La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto nel quartiere di Lambrate. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causato rallentamenti alla circolazione in via Caduti di Marcinelle. Le autorità hanno richiamato alla prudenza nelle manovre di svolta e alla necessità di mantenere la regolarità delle coperture assicurative per garantire la sicurezza stradale.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi al termine degli accertamenti ufficiali. Le verifiche tecniche e documentali saranno inserite negli atti d’indagine e potranno essere utilizzate in sede amministrativa o processuale. Nel frattempo le indagini procedono per chiarire tutti gli aspetti della tragedia avvenuta il 16/02/2026 in via Caduti di Marcinelle, con le autorità competenti che coordinano i rilievi.