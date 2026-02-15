Blitz a palazzolo sull’oglio: 23 lavoratori irregolari e otto minori in un capannone

un intervento congiunto ha rivelato una rete di sfruttamento in un capannone produttivo: oltre alle violazioni sul lavoro, sono emersi casi di minori impiegati in condizioni pericolose

Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha fatto emergere una situazione di grave sfruttamento in un capannone industriale a Palazzolo sull’Oglio. Il controllo, segnalato il 14/02/2026, ha rilevato la presenza di lavoratori irregolari e di diversi minori impiegati in un ambiente privo dei requisiti di sicurezza e di igiene previsti dalla legge.

Le verifiche hanno coinvolto più enti, con accertamenti sulle condizioni contrattuali e sugli aspetti sanitari e strutturali dell’immobile. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo e i servizi sociali sono intervenuti per la tutela dei minori. La magistratura ha avviato accertamenti per individuare responsabilità penali e amministrative; sono attesi sviluppi sulle iscrizioni nel registro degli indagati.

Il contesto dell’operazione e le autorità coinvolte

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti dopo i rilievi iniziali, con l’obiettivo di individuare responsabilità penali e amministrative. L’attività si è svolta in coordinamento tra Carabinieri, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e la Polizia Locale, nell’ambito di un piano di controllo delle aree produttive provinciali.

Finalità e modalità dell’intervento

Le verifiche hanno riguardato la regolarità delle posizioni lavorative, la conformità alle norme sulla sicurezza e le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti. Sono state effettuate l’identificazione dei presenti, la verifica dei documenti e ispezioni tecniche sugli impianti e sulle strutture.

Gli accertamenti mirano a rilevare irregolarità collegate al caporalato e alle economie sommerse, nonché eventuali violazioni del Testo unico sulla sicurezza. Le evidenze raccolte saranno utilizzate per determinare responsabilità e per eventuali sanzioni amministrative o procedimenti penali.

Prossime fasi delle indagini

Gli uffici competenti proseguiranno gli approfondimenti sulle posizioni contrattuali e sui versamenti contributivi. Sono previste richieste di documentazione aggiuntiva e audizioni di persone informate sui fatti.

Ulteriori sviluppi riguarderanno le iscrizioni nel registro degli indagati e l’eventuale adozione di provvedimenti amministrativi a carico delle imprese coinvolte.

Situazione rilevata: numeri e condizioni critiche

All’interno del capannone sono stati individuati 23 soggetti di nazionalità straniera, tutti privi di titolo di soggiorno valido. Tra questi figuravano otto minori di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, rinvenuti nei locali adibiti alla produzione.

Gli investigatori hanno rilevato ambienti non conformi agli standard minimi, con gravi carenze strutturali e igienico‑sanitarie. Le condizioni registrate hanno esposto le persone a rischi significativi per la salute e per l’incolumità.

Impatto della presenza di minori

La presenza di bambini e adolescenti in un luogo di lavoro configura non solo la violazione delle norme sul lavoro minorile, ma anche un rischio per lo sviluppo psico‑fisico dei minori. I servizi competenti hanno attivato percorsi di accoglienza e assistenza, predisponendo misure protettive per i nuclei familiari coinvolti.

Sono in corso approfondimenti sanitari e sociali per valutare le condizioni di salute e individuare interventi di tutela. Le procedure investigative proseguiranno per accertare responsabilità penali e amministrative, con eventuali provvedimenti a carico dei soggetti coinvolti.

Provvedimenti adottati e conseguenze giudiziarie

A seguito delle verifiche, il capannone è stato sottoposto a sequestro preventivo per impedire la prosecuzione dell’attività in condizioni ritenute pericolose e per preservare le prove. Sono state irrogate sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla sicurezza, con importi rilevanti. È stata inoltre disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale in relazione alle criticità riscontrate. Le procedure investigative proseguiranno per accertare eventuali responsabilità penali e amministrative, con possibili provvedimenti a carico dei soggetti coinvolti.

Persone denunciate e misure su singoli

Le indagini hanno portato all’arresto di un cittadino straniero già destinatario di provvedimento di espulsione, per il reato di reintroduzione illegale nel territorio dello Stato.

La titolare formale dell’attività è stata denunciata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato previsto dall’articolo 603-bis del Codice Penale.

Le posizioni degli altri lavoratori irregolari sono state trasmesse alla Questura competente per la valutazione di eventuali provvedimenti amministrativi o per percorsi di regolarizzazione.

Ulteriori accertamenti sono in corso per determinare responsabilità penali e amministrative e per individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti.

Prospettive e approfondimenti

L’operazione conferma che il fenomeno del caporalato può estendersi anche ai settori manifatturieri e industriali. Le forze dell’ordine sottolineano la necessità di un monitoraggio costante per proteggere i diritti dei lavoratori, tutelare la sicurezza pubblica e garantire la regolarità del mercato del lavoro.

Le indagini proseguono per ricostruire la rete di contatti che avrebbe consentito il reclutamento e lo sfruttamento della manodopera. L’obiettivo è individuare responsabilità penali e amministrative e identificare eventuali ulteriori soggetti coinvolti. Sono previsti percorsi di tutela e misure di supporto per le persone interessate, con particolare attenzione ai minori e alle loro famiglie. I prossimi sviluppi saranno comunicati dalle autorità competenti.