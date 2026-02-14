Inseguimento e arresto a rho dopo l’aggressione a un agente

a Rho un inseguimento terminato con l'arresto: il conducente, già noto alle forze dell'ordine, ha colpito un agente e l'auto è stata sequestrata

Nel pomeriggio del 13 febbraio la Polizia locale di Rho ha intimato l’alt a un’Alfa Romeo 147 grigia, ma il conducente non si è fermato e ha dato luogo a un inseguimento per le vie cittadine. Gli operatori del pronto intervento hanno avviato le procedure di controllo e hanno informato la Centrale Operativa di corso Europa, che ha disposto l’invio di rinforzi e attivato la collaborazione con i Carabinieri di Rho.

L’episodio si è concluso con l’arresto del conducente, identificato come M.C., nato nel 1980.

Lo svolgimento dell’inseguimento

Dopo l’identificazione del conducente e l’arresto di M.C., l’azione delle forze dell’ordine si è concentrata sulla messa in sicurezza della zona. L’inseguimento è iniziato quando il veicolo ha ignorato l’alt e ha tentato di allontanarsi lungo le vie cittadine. Le pattuglie presenti, coordinate dalla Centrale operativa, hanno attuato manovre per intercettare il mezzo e impedirne la fuga prolungata.

Dopo alcuni minuti l’Alfa 147 è stata bloccata dagli agenti. All’atto dello scendere dal veicolo, la situazione è precipitata e si è registrata un’aggressione fisica agli operatori. Un agente ha riportato una contusione al volto a seguito di un pugno. I colleghi hanno provveduto a immobilizzare il conducente e a garantire le prime cure al personale ferito.

Intervento e contenimento

Dopo l’immobilizzazione del conducente e le prime cure al personale ferito, gli operatori hanno impiegato lo spray antiaggressione per neutralizzare la minaccia.

Il dispositivo ha consentito di immobilizzare il sospetto e di ridurre il rischio di ulteriori lesioni per gli agenti e i presenti.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato condotto presso il comando per le procedure di identificazione e per il fotosegnalamento.

L’autovettura utilizzata durante la fuga è stata sottoposta a sequestro amministrativo in attesa degli accertamenti tecnici.

Profili giudiziari e precedenti

Dopo il sequestro amministrativo, le verifiche in ufficio hanno confermato che il 46enne, M.C., non era sconosciuto alle forze dell’ordine. Risultano numerosi precedenti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La patente era già stata revocata in passato per ripetuti episodi di guida senza titolo nei comuni limitrofi. Dalle autorità è emerso altresì che in precedenza era stata disposta la confisca di un altro veicolo riconducibile allo stesso individuo, circostanza che si è ripetuta con l’Alfa 147 impiegata in questo episodio.

Attuazione delle misure

Completati gli accertamenti di rito e informato il pubblico ministero competente presso la Procura della Repubblica di Milano, è stato disposto l’arresto del quaranta-seienne M.C., accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le autorità hanno eseguito il fotosegnalamento e le procedure previste dal codice di rito. L’uomo è stato trattenuto in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. L’episodio, collegato al sequestro amministrativo e alla confisca di un altro veicolo riconducibile allo stesso individuo, è stato segnalato alle competenti autorità per le valutazioni processuali e amministrative e resta soggetto agli sviluppi dell’inchiesta.

Impatto sulla sicurezza locale

Dopo l’arresto, la vicenda ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una pronta risposta delle forze dell’ordine in contesti urbani. Le autorità locali hanno evidenziato l’importanza di protocolli chiari per la gestione di fughe e aggressioni. L’intervento coordinato tra la Polizia locale e i Carabinieri ha limitato i danni e consentito l’arresto senza degenerazioni ulteriori.

Le autorità sottolineano il ruolo delle misure amministrative nella prevenzione dei comportamenti a rischio alla guida. Il ritiro della patente e il sequestro dei veicoli, intesi come misure cautelari amministrative, sono strumenti utili per mitigare il pericolo immediato. Gli accertamenti tecnici e le valutazioni degli organi competenti proseguiranno nell’ambito dell’inchiesta.

Gli accertamenti tecnici e le valutazioni degli organi competenti proseguiranno nell’ambito dell’inchiesta. La Procura valuterà gli sviluppi giudiziari e le eventuali conseguenze procedurali.

Nel frattempo le forze dell’ordine mantengono controlli mirati sul territorio per garantire la incolumità pubblica e prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Le autorità locali hanno ricordato l’importanza della collaborazione degli operatori durante i controlli, elemento ritenuto essenziale per facilitare le verifiche di polizia. Ulteriori informazioni saranno fornite dalle autorità competenti non appena disponibili.