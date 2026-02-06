Milano accoglie la torcia olimpica con un percorso emozionante

Oggi, Milano festeggia il passaggio della torcia olimpica con un percorso che attraversa la città.

Il 5 febbraio segna una data da ricordare per Milano, poiché la città si prepara ad accogliere la torcia olimpica in un evento che celebra lo sport e la cultura. Dopo aver attraversato diverse località della provincia, la fiamma simbolica giunge nel capoluogo lombardo, dando inizio a un lungo pomeriggio di festeggiamenti.

Un percorso che attraversa la città

Il villaggio olimpico di via Lorenzini rappresenta il punto di partenza ufficiale, con la torcia che si accende alle 14:31. Il cammino, lungo circa 770 metri, prevede tappe significative in vari quartieri di Milano, per concludersi in piazza Duomo alle 19:30. Durante il tragitto, la fiamma attraversa strade iconiche e zone ricche di storia, coinvolgendo la comunità in un evento di grande impatto.

Dettagli del percorso e impatti sulla viabilità

La carovana olimpica si muove a una velocità media di 4 km/h, il che comporta temporanee interruzioni della circolazione stradale e pedonale. Ogni passaggio della torcia provoca chiusure di circa 30 minuti, permettendo a cittadini e turisti di assistere a questo spettacolo unico. Il percorso include via Ripamonti, il parco Ravizza, e prosegue verso piazellini noti come piazza Wagner e piazza della Scala, creando un’atmosfera di festa in ogni angolo della città.

Protagonisti dell’evento

Numerosi volti noti si alternano nel portare la torcia, creando un legame tra sport e cultura. Tra i tedofori, spiccano nomi come Carlo Cracco, chef stellato, e Mahmood, il celebre cantante. Ognuno di loro porta con sé un messaggio di amicizia e speranza, contribuendo a rendere l’evento ancora più significativo.

Elenco dei tedofori e momenti salienti

Il passaggio della torcia coinvolge una selezione di atleti, artisti e personalità del mondo della cultura. Tra i partecipanti figurano Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, ex campionesse di tennis, e Cristian Chivu, allenatore dell’Inter. Ognuno di loro racconta la propria emozione nel partecipare a un evento che celebra i valori olimpici.

Il gran finale in piazza Duomo

Il momento culminante della giornata è l’arrivo della torcia in piazza Duomo, dove si tiene una cerimonia di accensione del braciere olimpico. Qui, la ballerina Nicoletta Manni compie il gesto simbolico di accendere il fuoco, circondata da applausi e festeggiamenti. Questo momento rappresenta non solo la conclusione di una giornata di eventi, ma anche l’inizio di una nuova era per Milano, che si prepara ad ospitare le Olimpiadi Invernali .

In sintesi, il passaggio della torcia olimpica a Milano non è solo un evento sportivo, ma un’opportunità per celebrare la comunità e i valori che uniscono persone di diverse origini. La fiamma, simbolo di pace e unità, attraversa la città, portando con sé un messaggio di speranza e resilienza.