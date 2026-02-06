Il processo di Lovati: accuse di diffamazione nel caso Garlasco

Il legale Massimo Lovati si trova coinvolto in un caso di diffamazione che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera.

La vicenda legale che coinvolge l’avvocato Massimo Lovati si arricchisce di nuovi sviluppi. L’ex legale di Andrea Sempio, attualmente indagato nel contesto del delitto di Chiara Poggi, dovrà affrontare un processo per diffamazione nei confronti dei colleghi dello studio Giarda, noti per aver difeso Alberto Stasi, condannato per l’omicidio della giovane.

Il contesto della controversia legale

Il caso si intreccia con la complessa storia giuridica legata all’omicidio avvenuto nell’agosto 2007 a Garlasco. Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. La questione si riaccende con le recenti dichiarazioni di Lovati, rilasciate durante una conferenza stampa il 13 marzo. Qui, il legale ha accusato lo studio Giarda di aver orchestrato una macchinazione per influenzare l’indagine su Sempio.

Le accuse di Lovati

Lovati, parlando ai giornalisti, ha sostenuto che l’indagine condotta nel 2017 fosse il risultato di una manipolazione da parte degli avvocati difensori di Stasi. Secondo il legale, gli avvocati Giarda avrebbero addirittura clandestinamente prelevato il DNA di Sempio nel 2016, un’affermazione che ha suscitato un’ondata di indignazione e reazioni immediate da parte dei diretti interessati.

Le conseguenze legali

Le dichiarazioni di Lovati non sono passate inosservate. Il pubblico ministero di Milano, Fabio De Pasquale, ha deciso di procedere con una citazione diretta a giudizio nei confronti dell’avvocato, contestando le sue affermazioni come gravemente diffamatorie. Questo passaggio ha portato alla fissazione di un’udienza pre-dibattimentale, programmata per il 26 maggio, dove Lovati dovrà rispondere delle sue affermazioni.

Il ruolo dello studio Giarda

I legali Enrico e Fabio Giarda, figli del professor Angelo Giarda, si sono costituiti parte offesa nel procedimento e sono assistiti dall’avvocato Pia D’Andrea. L’accusa non solo mette in discussione la reputazione professionale dei Giarda, ma tocca anche questioni più ampie riguardanti l’etica e la condotta all’interno di un processo legale.

Un caso dalle molteplici sfaccettature

Questa situazione non è solo una questione legale, ma solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità del sistema giuridico. La battaglia legale di Lovati potrebbe avere ripercussioni significative non solo sulla sua carriera, ma anche sull’immagine di tutti i soggetti coinvolti nel caso.

In un contesto già complesso come quello del delitto di Garlasco, ogni affermazione e ogni azione possono cambiare il corso degli eventi. Lovati, difeso dall’avvocato Fabrizio Gallo, si trova ora a dover affrontare le conseguenze delle sue parole, mentre l’attenzione dei media resta focalizzata su un caso che continua a suscitare interesse e polemiche.