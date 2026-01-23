Eventi e Incontri Imperdibili per la Mostra “Kiefer. Le Alchimiste” a Milano

Un programma avvincente di eventi per scoprire la mostra "Kiefer. Le Alchimiste" al Palazzo Reale, un'occasione unica per immergersi nell'affascinante connubio tra arte e alchimia.

La mostra Kiefer. Le alchimiste, inaugurata il 7 febbraio 2026 a Palazzo Reale, rappresenta un viaggio affascinante nell’universo creativo di Anselm Kiefer. Accompagnata da un programma pubblico ricco di eventi, l’esposizione offre l’opportunità di immergersi nel mondo del grande artista tedesco fino al 27 settembre 2026.

Il public program, che si dipana in cinque incontri mensili, costituisce un’occasione imperdibile per esplorare i temi e le suggestioni della mostra. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale marsilioarte.it.

Incontri con esperti e artisti

Il primo appuntamento è fissato per il 26 febbraio 2026, quando Gabriella Belli, curatrice dell’esposizione, guiderà il pubblico in un percorso di scoperta. Durante questo incontro, gli spettatori potranno approfondire la genesi della mostra e il significato delle opere di Kiefer, esplorando come queste interagiscano con gli spazi storici di Milano.

Il ruolo di Gabriella Belli

Gabriella Belli, con la sua esperienza e conoscenza, offre una prospettiva unica sulle creazioni artistiche di Kiefer. L’incontro si svolgerà nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, un luogo che rispecchia l’importanza e la storia dell’arte milanese.

Esplorazioni psicologiche e filosofiche

Il 20 marzo 2026, il noto psicoanalista Massimo Recalcati presenterà un intervento intitolato Il seme santo. La poetica di Anselm Kiefer presso il Teatro Dal Verme. In questo contesto, Recalcati indagherà il profondo simbolismo presente nelle opere di Kiefer, mettendo in luce come il trauma possa trasformarsi in poesia e come le rovine possano dar vita a nuovi inizi.

Arte e memoria

Il discorso di Recalcati si concentrerà sulla metamorfosi alchemica che caratterizza l’arte di Kiefer, evidenziando come essa possa recuperare e risignificare le macerie della storia, proiettando la memoria collettiva verso il futuro.

Dialoghi tra arte e scienza

Un evento di particolare rilievo avrà luogo il 17 aprile 2026, quando Anselm Kiefer stesso dialogherà con Natacha Fabbri, storica della scienza e della filosofia. Moderato da Gabriella Belli, questo incontro si concentrerà sull’intersezione tra alchimia, scienza e arte. Kiefer condividerà le sue ispirazioni filosofiche e i metodi che informano il suo lavoro, rivelando come l’arte contemporanea possa dialogare con il sapere antico.

Storia e creazione

Questa conversazione offrirà uno sguardo approfondito sulla mutazione alchemica della materia, evidenziando il legame tra il pensiero scientifico e la creazione artistica. Sarà un’opportunità per comprendere come le idee si trasformano e si evolvono attraverso le epoche.

Il collegamento tra creatività e scienza

Il 14 maggio 2026, un altro evento di spicco vedrà Gabriella Belli affiancata dalla storica della filosofia Michela Pereira. In questo incontro, dal titolo Arcana sapienza, si discuterà delle dottrine nascoste dell’alchimia medievale e della loro influenza sull’opera di Kiefer. Le due esperte esamineranno le fonti culturali e le immagini filosofiche che hanno attraversato i secoli e che continuano a ispirare l’arte contemporanea.

Infine, il 4 giugno 2026, Luisa Torsi, chimica e docente all’Università di Bari, presenterà un intervento su Creatività nell’arte e nella scienza. Torsi esplorerà come i processi creativi si intersechino tra arte e scienza, rivelando l’importanza del contributo delle donne alchimiste nello sviluppo del pensiero scientifico.

