Sostegno alle Famiglie in Difficoltà: Contatta il Numero Solidale di Progetto Arca

Un supporto tangibile per le famiglie in difficoltà attraverso il numero solidale di Progetto Arca.

Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha registrato un drammatico aumento dellapovertà, raggiungendo livelli preoccupanti. Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Istat, ben5,7 milionidi persone, corrispondenti a2,2 milionidi famiglie, vivono in uno stato dipovertà assoluta, incapaci di coprire le spese fondamentali per una vita dignitosa.

In questo contesto di emergenza sociale, lasolidarietàgioca un ruolo fondamentale. Fondazione Progetto Arca ha avviato un’iniziativa per offrire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà economica, attraverso i Market solidali e un numero solidale dedicato.

I Market solidali: una risposta efficace alla povertà

Negli ultimi tre anni, Progetto Arca ha inaugurato11 Market solidaliin otto città italiane, tra cuiMilano, dove sono presenti tre punti (viale Bodio, via Capri, via Sammartini). Questo modello innovativo consente alle famiglie in difficoltà di accedere a generi alimentari senza alcun costo, contribuendo a soddisfare le loro esigenze quotidiane.

Come funzionano i Market solidali

I Market solidali operano come veri e propri supermercati, dove i beneficiari possono fare la spesa in totale autonomia. Nell’ultimo anno, questi mercati hanno registrato oltre19.600 spese alimentari, assistendo più di5.600 persone. Questo sistema non solo offre cibo, ma promuove anche la dignità delle persone, consentendo loro di scegliere gli alimenti più adatti alle proprie necessità.

Il numero solidale: come contribuire

Dal18 gennaio al 7 febbraio, i cittadini possono inviare un SMS o chiamare il numero solidale45584per sostenere l’iniziativa. Ogni donazione contribuirà a garantire generi di prima necessità a chi si trova in situazioni di disagio economico, aumentando il numero di beneficiari in ciascuna città in cui sono presenti i market.

Servizi aggiuntivi nei Market solidali

Oltre al supporto alimentare, i Market solidali offrono anche altri servizi utili. Tra questi, si trovano i guardaroba solidali, dove è possibile ricevere abbigliamento nuovo e gratuito, spazi gioco per i bambini e corsi di educazione finanziaria, utili per aiutare le famiglie a gestire meglio le proprie risorse. Inoltre, vengono forniti orientamenti sui servizi disponibili sul territorio, come supporto legale e assistenza per i compiti scolastici.

Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando un incremento del20%nelle richieste di aiuto negli ultimi anni. Le difficoltà economiche causate dalla pandemia, dalla crisi energetica e dall’aumento dei prezzi hanno messo in difficoltà molte famiglie, che ora non riescono a coprire nemmeno le spese più basilari.

Il numero solidale rappresenta Ogni piccolo gesto può aiutare a ricostruire la dignità e l’autonomia di queste famiglie, consentendo loro di affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane.