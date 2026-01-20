La Triestina Primavera subisce una pesante sconfitta contro l’Alcione

La Triestina Primavera non riesce a preservare il vantaggio acquisito e subisce una sconfitta pesante contro l'Alcione.

La Primavera della Triestina ha affrontato una giornata complessa nella partita contro l’Alcione Milano, conclusasi con un severo risultato di 7-2. Questa sconfitta ha evidenziato le difficoltà che la squadra deve fronteggiare, soprattutto in un periodo in cui le risorse sono limitate, in particolare in difesa.

La partita si è svolta presso lo stadio Zaccaria di Muggia, un campo dove i giovani biancorossi speravano di ottenere un risultato positivo per risollevare il morale. Nella precedente sfida, la Triestina aveva già subito una battuta d’arresto, perdendo per 4-3, nonostante fosse riuscita a portarsi in vantaggio nel punteggio.

Dettagli della partita

Durante il primo tempo, la Triestina è riuscita a prendere l’iniziativa, portandosi sul 2-1 dopo essere andata inizialmente in svantaggio. I marcatori per i triestini sono stati Okolo e Minenna, che hanno mostrato grande determinazione. Tuttavia, il pareggio dell’Alcione, avvenuto prima dell’intervallo, ha cambiato le sorti del match.

Un secondo tempo difficile

Con il punteggio di 2-2 all’intervallo, la Triestina ha mostrato segni di stanchezza e, nella ripresa, la freschezza atletica dei giocatori milanesi ha preso il sopravvento. L’Alcione ha segnato ripetutamente, con Zini e Frigerio che hanno contribuito a un secondo tempo devastante per la squadra locale. Questo ha portato a un finale disastroso, chiudendo la partita sul punteggio di 7-2.

Risultati e classifiche del girone A di Primavera 3

Questa sconfitta ha avuto un impatto notevole sulla posizione della Triestina nella classifica del girone A di Primavera 3. Attualmente, la squadra si trova a 13 punti, in una posizione difficile rispetto alle altre. Nella stessa giornata, si sono registrati risultati significativi, come la vittoria della Carrarese contro il Carpi e il pareggio tra Mantova e Arzignano/Valchiampo.

La situazione della classifica è la seguente: al primo posto si trova la Pro Patria con 25 punti, mentre l’Alcione e la Pergolettese seguono a breve distanza con 24 punti. La Triestina deve riflettere sulle proprie prestazioni e cercare di migliorare in vista delle prossime sfide.

Prossimi impegni della Triestina

Il prossimo incontro per i giovani biancorossi è fissato per sabato 24 gennaio, quando affronteranno la Carrarese. Questa sarà un’opportunità cruciale per cercare di risollevare le sorti della squadra e ottenere punti preziosi nella corsa per la salvezza.

La Triestina Primavera si trova ora in una fase di riflessione e miglioramento, in vista delle prossime sfide. La determinazione e il lavoro di squadra saranno fondamentali per superare questo momento difficile e tornare competitivi nel girone.