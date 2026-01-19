Progetto Arca e il numero solidale per sostenere famiglie in difficoltà

Il numero solidale di Progetto Arca offre un aiuto concreto a chi vive in povertà alimentare.

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un aumento preoccupante della povertà, con dati che parlano di oltre 5,7 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta. Questo fenomeno non colpisce più solo le fasce sociali più vulnerabili, ma si estende anche a famiglie lavoratrici e a nuclei con figli. Di fronte a questa emergenza, è fondamentale promuovere iniziative di aiuto e sostegno.

Market solidali: una risposta concreta alle famiglie in difficoltà

In questo contesto, la Fondazione Progetto Arca ha avviato un’iniziativa innovativa: i Market solidali. Questi spazi, presenti in diverse città italiane, sono strutturati per offrire alle famiglie in difficoltà la possibilità di fare la spesa senza alcun costo. A Milano, sono attivi tre Market, localizzati in viale Bodio, via Capri e via Sammartini, ma il progetto si estende anche a Napoli, Roma, Bari e altre città.

Come funzionano i Market solidali

Il meccanismo di funzionamento dei Market solidali è semplice ed efficace. Le famiglie in difficoltà vengono segnalate dai servizi sociali o da associazioni locali e ricevono una card con un certo numero di punti. Ogni mese, questi punti vengono rinnovati e variano in base a fattori come il reddito e la presenza di minori. In questo modo, le famiglie possono scegliere liberamente i prodotti di cui hanno bisogno, garantendo un approccio dignitoso e rispettoso.

Un supporto che va oltre l’alimentazione

I Market solidali non si limitano a fornire cibo. All’interno di questi spazi, sono disponibili anche servizi aggiuntivi che arricchiscono l’offerta di sostegno. Ad esempio, ci sono guardaroba solidali per la distribuzione gratuita di abbigliamento nuovo, spazi giochi per bambini e corsi di educazione finanziaria. Queste iniziative mirano a fornire un supporto completo, aiutando le famiglie a recuperare la propria autonomia economica.

Statistiche e impatto del progetto

Secondo il Bilancio Sociale , i Market solidali hanno fornito oltre 19.600 spese alimentari a circa 1.600 famiglie nell’ultimo anno, coinvolgendo più di 5.600 beneficiari. Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca, sottolinea che le richieste di aiuto sono aumentate del 20% negli ultimi anni, accentuate dalla pandemia e dalla crisi economica. Molte famiglie, che una volta riuscivano a far fronte alle spese, si trovano ora in difficoltà e non riescono più a garantire un’alimentazione sana per i propri figli.

Il numero solidale 45584: un modo per contribuire

Per sostenere questa importante iniziativa, fino al 7 febbraio è possibile fare una donazione tramite il numero solidale 45584. Basta inviare un SMS o effettuare una chiamata da rete fissa: un gesto semplice che può fare la differenza per molte famiglie. Ogni euro donato contribuisce a garantire generi alimentari essenziali e a supportare le attività dei Market solidali in tutta Italia.

Un invito alla partecipazione

La povertà può colpire chiunque, anche coloro che fino a poco tempo fa godevano di una certa stabilità. Il numero solidale di Progetto Arca rappresenta una vera e propria rete di sostegno e speranza per chi si trova in difficoltà. È fondamentale unirsi a questo impegno collettivo, affinché nessuna famiglia venga lasciata indietro. Contribuire non è solo un atto di solidarietà, ma un investimento nel futuro di una società più equa e giusta.