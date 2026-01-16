Eventi e Appuntamenti Imperdibili a Milano dal 16 al 18 Gennaio

Milano si appresta a un weekend imperdibile dal 16 al 18 gennaio, ricco di eventi straordinari: concerti dal vivo, mostre d'arte contemporanea e attività coinvolgenti per tutte le età. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica nella capitale della moda e della cultura!

Il fine settimana è alle porte e Milano si prepara a offrire un calendario di eventi entusiastici per visitatori e residenti. Per chi cerca idee per trascorrere il proprio tempo libero, questo articolo guida attraverso un weekend ricco di cultura, musica e divertimento.

Eventi da non perdere

Dal 16 al 18 gennaio, i milanesi possono godere di un’ampia varietà di eventi culturali e di intrattenimento. Tra i principali appuntamenti, spiccano concerti, mostre e visite guidate che arricchiranno l’esperienza in città.

Feste e concerti

In occasione della Settimana della Moda, il JustMe Milano ospiterà un esclusivo Fashion Week Party il 16 e 17 gennaio. Questo evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella vibrante vita notturna della capitale della moda, con aperitivi fino alle 22:15 e DJ set fino all’alba. Gli ospiti potranno gustare cocktail preparati da barman esperti in un’atmosfera elegante, rendendo la serata indimenticabile.

Inoltre, il 18 gennaio, il Teatro Filodrammatici offrirà un concerto dal titolo BRASIL: le anime della musica brasiliana del ‘900. Il gruppo CUARTET, con la voce della talentuosa Priscila Ribas, proporrà un viaggio musicale attraverso i vari stili della musica brasiliana, da Tom Jobim a Caetano Veloso. Al termine del concerto, il pubblico sarà invitato a un brindisi conviviale con gli artisti.

Mostre e attività culturali

Per gli amanti dell’arte, il Museo della Permanente ospita una retrospettiva dedicata a Jack Vettriano, il celebre artista scozzese, fino al 25 gennaio. La mostra include oltre 80 opere, tra cui olii su tela e fotografie, che raccontano il suo viaggio creativo e il suo approccio unico all’arte.

Un’altra interessante opportunità è la visita guidata al Castello Sforzesco, dove si potrà ammirare la Pietà Rondanini di Michelangelo. Guidati da un esperto, i partecipanti scopriranno la storia affascinante di questo monumento e delle personalità che lo hanno abitato. I biglietti sono disponibili online e si consiglia di prenotare in anticipo per garantirsi un posto.

Attività per tutti

Per chi cerca un’esperienza diversa, la pista di pattinaggio 02Ice in Piazza Città di Lombardia sarà aperta fino al 18 gennaio. Non è necessaria la prenotazione e saranno disponibili corsi di pattinaggio per tutte le età. L’atmosfera festosa sarà completata da decorazioni luminose e aree fotografiche per immortalare i momenti più divertenti.

Infine, il 18 gennaio si terrà l’appuntamento con East Market, l’evento vintage che attira appassionati da tutta la città. Dalle 10 alle 21, i visitatori potranno esplorare bancarelle piene di oggetti unici, abbigliamento vintage e molto altro ancora. I bambini fino a 12 anni entreranno gratuitamente, rendendo l’evento accessibile a tutte le famiglie.

Questo weekend a Milano offre una vasta gamma di opzioni per tutti i gusti. Che si tratti di musica, arte o semplicemente di trascorrere del tempo in buona compagnia, Milano non deluderà le aspettative.