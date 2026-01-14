Cittadella subisce una sconfitta 2-0 contro l’Alcione Milano: analisi della partita di campionato

Il Cittadella subisce una sconfitta nel match contro l'Alcione Milano, registrando così la sesta sconfitta della stagione.

Nel cuore della stagione calcistica, il Cittadella ha affrontato l’Alcione Milano in un incontro fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. Nonostante un inizio promettente, la squadra granata ha subito una sconfitta pesante per 2-0, confermando le proprie difficoltà nel mantenere il ritmo nel corso dei novanta minuti.

Sviluppo della partita

Il match ha visto il Cittadella partire con grande determinazione. Nei primi trenta minuti, i granata hanno messo sotto pressione l’Alcione, costringendolo a una difesa attenta. Al 7′, Rabbi ha avuto l’opportunità di portare in vantaggio i suoi, ma il suo colpo di testa è andato alto sopra la traversa, sfiorando il gol. La squadra di Iori ha continuato a spingere, creando ulteriori occasioni, come quella di Falcinelli al 13′, che, servito da Anastasia, ha visto la sua conclusione respinta dal portiere Agazzi.

Il primo tempo

Nonostante le buone intenzioni iniziali, il Cittadella ha iniziato a calare di intensità. L’Alcione, approfittando di questo calo, ha cominciato a costruire le proprie azioni, ma con poca incisività nelle conclusioni. Al 33′, Ciappellano ha sfiorato il gol su un corner, ma un difensore granata è riuscito a salvare sulla linea. La pressione dell’Alcione è cresciuta nel finale di primo tempo, culminando in una buona opportunità per Bright, fermato in uscita dal portiere Maniero.

Il secondo tempo

La ripresa è iniziata con la stessa intensità, e l’Alcione ha trovato il gol al 56′, ma è stato annullato per fuorigioco. Questo episodio ha acceso gli animi in entrambe le panchine, ma non ha cambiato l’inerzia del match. Al 76′, Bright ha colpito la traversa con un tiro potente, e il gol sembrava nell’aria. Solo due minuti dopo, Ciappellano ha trovato il vantaggio per i milanesi, approfittando di un batti e ribatti in area su un corner. Questo è stato il colpo decisivo per il Cittadella, che ha mostrato segni di cedimento.

Il colpo finale

Nel recupero, l’Alcione ha raddoppiato con Morselli, che ha finalizzato un contropiede devastante, chiudendo la partita sul 2-0. La reazione del Cittadella è stata blanda e, nonostante i cambi apportati da Iori, la squadra non è riuscita a rendersi pericolosa fino alla fine del match. L’Alcione ha festeggiato un’importante vittoria, mentre il Cittadella ha lasciato il campo con la consapevolezza di avere un’importante lezione da apprendere.

La lezione per il Cittadella

Questa sconfitta rappresenta per il Cittadella un ulteriore campanello d’allarme nella corsa per i piani alti della classifica. L’Alcione, dal canto suo, ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata, capace di colpire nei momenti chiave. Per il Cittadella, ora, è fondamentale tornare a lavorare e riprendere il cammino verso il successo.