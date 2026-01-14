Celebrazione di San Sebastiano a Parabiago: Significato e Programma 2026 per una Festività Indimenticabile

La celebrazione di San Sebastiano a Parabiago è un evento significativo che unisce la fede e il servizio alla comunità. Questa ricorrenza non solo onora il santo patrono, ma promuove anche un forte senso di appartenenza tra i cittadini, favorendo la coesione sociale e la partecipazione attiva. Durante le festività, si svolgono processioni, eventi culturali e momenti di riflessione spirituale, creando un'opportunità unica per rafforzare i legami comunitari e celebrare i valori condivisi.

Il 24 gennaio 2026 sarà una data significativa per la città di Parabiago, che renderà omaggio a San Sebastiano Martire, figura venerata nella tradizione cristiana. Pur essendo la sua festa tradizionalmente celebrata il 20 gennaio, l’evento parabiaghese si concentra su valori di protezione e servizio. San Sebastiano è, infatti, patrono di diversi gruppi, tra cui le forze dell’ordine e i soldati.

Chi è San Sebastiano?

La vita di San Sebastiano rappresenta un racconto di fede e resistenza. Originario dell’Impero Romano, si distinse come soldato e, successivamente, abbracciò il cristianesimo. Affrontò il martirio sotto l’imperatore Diocleziano intorno all’anno 288 d.C.. La sua storia è contraddistinta da un episodio emblematico: condannato a essere colpito da frecce, sopravvisse miracolosamente, diventando un simbolo di speranza e protezione divina per molti credenti.

Il significato del martirio

Il martirio di San Sebastiano non rappresenta solo un racconto di sofferenza, ma incarna la forza di uno spirito indomito. La sua capacità di resistere a prove così dure ha ispirato generazioni di cristiani a mantenere viva la propria fede, anche nei momenti più bui.

La celebrazione a Parabiago

La festa di San Sebastiano a Parabiago si configura come un evento di riflessione civica, oltre alla sua dimensione religiosa. Il Comando di Polizia Locale partecipa attivamente, rinnovando i propri impegni verso la comunità e i valori di legalità e servizio. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità per rinsaldare il legame tra le autorità e i cittadini, unendo la fede all’impegno civico.

Ospite d’onore: Marco Ravaglia

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la presenza di Marco Ravaglia, agente della Polizia Provinciale di Ferrara. Ravaglia ha vissuto in prima persona l’orrore degli attentati legati a “Igor il Russo”. La sua testimonianza offrirà un momento di grande valore umano e professionale, affrontando temi di resilienza e dedizione.

Il programma della giornata

La celebrazione avrà inizio alle 10:00 con una Santa Messa presso la Chiesa Prepositurale dei Santi Gervasio e Protasio, officiata da don Maurilio Frigerio. Questo primo momento sarà seguito, alle 11:30, da una cerimonia ufficiale nella Sala Consiliare del Comune di Parabiago, durante la quale si svolgeranno momenti di confronto e celebrazione.

Giuramento e interventi ufficiali

Uno dei momenti culminanti della giornata sarà il giuramento dei nuovi operatori di Polizia Locale, che segnerà il loro ingresso ufficiale nel servizio. Durante la cerimonia, le autorità comunali e i rappresentanti delle forze dell’ordine interverranno per sottolineare l’importanza del loro ruolo nella protezione della comunità. Inoltre, la testimonianza di Ravaglia offrirà un ulteriore spunto di riflessione.

La festa di San Sebastiano a Parabiago rappresenta un evento di rilevanza che trascende la mera celebrazione religiosa. Si configura come un’importante occasione per rinnovare legami sociali e rafforzare valori fondamentali, quali il servizio, la legalità e la protezione della comunità. Questo momento di unione invita tutti a partecipare attivamente e a riflettere sull’importanza della fede e dell’impegno verso il prossimo.