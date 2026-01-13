Serata di Comicità e Musica al Teatro Manzoni: AH! Comedy Night da Non Perdere!

Il 12 gennaio 2026, il Teatro Manzoni ospiterà AH! Comedy Night, un evento imperdibile che offrirà serate di risate contagiose e musica dal vivo entusiasmante. Unisciti a noi per una notte di divertimento e intrattenimento di alta qualità!

Il Teatro Manzoni di Milano si prepara a ospitare un evento straordinario il 12 gennaio 2026: l’AH! Comedy Night. Questo spettacolo, ideato e condotto dal comico Giovanni D’Angella, invita a immergersi in un’atmosfera di allegria e divertimento, dove il pubblico non sarà solo spettatore, ma parte integrante dell’esperienza.

L’AH! Comedy Night rappresenta un’eccezionale fusione tra comicità e musica dal vivo, offrendo una serata ricca di emozioni e risate. Sul palco si esibiranno artisti di grande talento come Loris Fabiani, noto come Lunanzio, Andrea Di Marco, Alessandra Ierse, Alessandro Bianchi e Chiara Anicito, insieme a una band composta da musicisti di spicco. La loro presenza garantirà un ritmo incalzante e coinvolgente per tutti i presenti.

Un cast di comici di successo

Il cuore pulsante dello spettacolo è sicuramente il cast, formato da professionisti riconosciuti nel panorama della comicità italiana. Giovanni D’Angella, ospite fisso di programmi come Zelig, guida la serata con il suo carisma e la sua ironia. Il suo personaggio del “pigro” è amato dal pubblico, e il suo talento sarà un valore aggiunto all’AH! Comedy Night.

Loris Fabiani – Lunanzio

Loris Fabiani, in arte Lunanzio, è un comico che ha saputo conquistare il cuore degli italiani con il suo stile unico. La sua carriera è iniziata nei teatri e, dopo aver creato il personaggio di Lunanzio nel 2006, ha raggiunto il successo partecipando a programmi televisivi come LOL Talent Show e Zelig TV. La sua comicità è caratterizzata da una forte dose di spontaneità e interazione con il pubblico, rendendolo un artista da non perdere.

Andrea Di Marco e il suo stile unico

Andrea Di Marco, comico e musicista, porta sul palco il suo personaggio Il Ligure, un’icona della comicità ligure. La sua capacità di mescolare parole e musica crea un’atmosfera unica, dove il pubblico è coinvolto in un viaggio tra risate e melodie. Con una carriera che spazia da Zelig a Colorado, Andrea è un artista versatile che sa come intrattenere.

Musica dal vivo e interazione con il pubblico

Un elemento distintivo dell’AH! Comedy Night è la presenza di una band dal vivo, composta da talentuosi musicisti come Max Zaccaro al basso, Alex Polifrone alla batteria, Simone Chiricosta alla chitarra, Carlo Palmas alle tastiere e Pamela Massi alla voce. La musica non è solo un accompagnamento, ma diventa parte integrante dello spettacolo, creando momenti di gioia e coinvolgimento.

Giovanni D’Angella sottolinea come l’AH! Comedy Night nasca da un desiderio sincero di divertirsi insieme al pubblico. “In questo spettacolo”, afferma, “ogni artista è un ingranaggio fondamentale in un meccanismo che si muove in armonia. La complicità e la simpatia tra di noi si percepisce sul palco e si trasmette al pubblico, rendendo la serata unica.”

Il significato del Teatro Manzoni

Per tutti gli artisti coinvolti, il Teatro Manzoni rappresenta un luogo speciale, un punto di partenza per molti di loro. “È la nostra casa”, dice D’Angella. “Qui abbiamo costruito ricordi indimenticabili e siamo sempre felici di tornare.” Questo legame emotivo si riflette nella performance, rendendo ogni show un’esperienza memorabile.

L’AH! Comedy Night al Teatro Manzoni è un evento da non perdere: una serata dedicata a risate, musica e interazione. Con un cast di artisti talentuosi e una band dal vivo, il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.