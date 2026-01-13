Olimpia Milano: Festeggiamenti per il 90° Anniversario con Eventi Imperdibili

Partecipa alla celebrazione del 90° anniversario di Olimpia Milano, un evento straordinario ricco di attività esclusive e ospiti d'eccezione. Unisciti a noi per vivere momenti indimenticabili e festeggiare insieme questa importante tappa della storia del club.

Il 90° anniversario di Olimpia Milano rappresenta un traguardo significativo per uno dei club di basket più prestigiosi d’Italia. Per festeggiare questa importante ricorrenza, dal 9 al 18 gennaio 2026, il Scalo Milano HUB si trasformerà in un epicentro di eventi e celebrazioni, dedicati ai tifosi e a tutti gli appassionati di basket.

Questa esposizione unica offrirà ai visitatori l’opportunità di ripercorrere la storia di Olimpia Milano, con accesso a contenuti esclusivi e la presenza di ospiti d’eccezione. Sarà un momento imperdibile non solo per gli storici sostenitori, ma anche per le nuove generazioni che desiderano scoprire il patrimonio e la passione che circondano questo club.

Un programma ricco di eventi

Il programma di eventi per il 90° anniversario è variegato e coinvolgente. Si aprirà ufficialmente venerdì 9 gennaio alle ore 14:00 con una cerimonia inaugurale che vedrà la partecipazione di due leggende del basket italiano: Dino Meneghin e Gigi Datome. Questo evento darà il via a dieci giorni di festeggiamenti che promettono di essere memorabili.

Incontri con i giocatori e le leggende

Il giorno successivo, sabato 10 gennaio, i tifosi avranno l’opportunità di incontrare alcuni dei giocatori attuali della squadra, tra cui Shields, Flaccadori, Brooks, LeDay, Ellis e la mascotte Fiero. Questo incontro, previsto per le ore 15:00, sarà un’occasione per scattare foto e chiedere autografi ai beniamini del pubblico.

Mercoledì 14 gennaio, alle 17:00, si svolgerà un evento dal titolo Olimpia Milano Stories, condotto dal noto giornalista Giuseppe Pastore, che racconterà aneddoti e storie significative legate al club. Non mancherà un viaggio nella memoria che esplorerà i momenti salienti della storia della squadra.

Incontri con le leggende del passato

Il 15 gennaio, alle ore 14:00, avrà luogo un evento speciale intitolato Meet the Legends, dove il pubblico avrà la possibilità di incontrare Bruno Cerella e altri ospiti speciali. Questo incontro sarà moderato da Antonio Giorgino, che guiderà la discussione su come il basket ha evoluto la cultura sportiva italiana e il ruolo che Olimpia Milano ha avuto in questo processo.

Podcast dal vivo e altro ancora

Il clou della settimana si terrà venerdì 16 gennaio alle 17:00, con un episodio dal vivo del “Jeantoneria Podcast”, condotto da Antonio Giorgino e caratterizzato dalla partecipazione di vari ospiti. Questo evento rappresenterà un’opportunità per i fan di ascoltare conversazioni intime e approfondite sul mondo del basket e sulla storia di Olimpia Milano.

In aggiunta a questi eventi, il negozio ufficiale di Olimpia Milano si trasferirà temporaneamente al Scalo Milano HUB, dove i fan potranno acquistare merchandising esclusivo e commemorativo per celebrare questo importante anniversario.

Orari di apertura dell’esposizione

La mostra dedicata al 90° anniversario sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: il 9 gennaio dalle 11:00 alle 19:00; dal 10 all’11 gennaio dalle 9:00 alle 21:00; dal 12 al 16 gennaio dalle 11:00 alle 19:00; e infine, il 17 e 18 gennaio dalle 10:00 alle 20:00.

Tutti i tifosi e gli appassionati di sport sono invitati a unirsi a questa celebrazione, un’importante pietra miliare nella storia di Olimpia Milano, che promette di essere indimenticabile.