Festa di San Sebastiano a Parabiago: Scopri l’Evento Imperdibile dell’Anno!

Parabiago si appresta a celebrare San Sebastiano con una manifestazione straordinaria, caratterizzata da eventi coinvolgenti e testimonianze significative. Un'opportunità imperdibile per scoprire tradizioni locali e vivere momenti unici di comunità. Unisciti a noi per onorare il patrono con attività culturali, celebrazioni religiose e iniziative che valorizzano la storia e l'identità di Parabiago.

Il 24 gennaio 2026 segna un’importante celebrazione per la città di Parabiago, in onore di San Sebastiano Martire, figura di grande rilevanza nella tradizione cristiana. Sebbene la festa tradizionale si celebri il 20 gennaio, la comunità ha deciso di posticipare le celebrazioni per dare maggiore risalto a questo evento significativo. San Sebastiano è conosciuto non solo come protettore contro le epidemie, ma anche come patrono delle Polizie Municipali d’Italia, dei soldati e delle Misericordie.

La storia di San Sebastiano

San Sebastiano, un tempo soldato romano, si convertì al cristianesimo e subì un martirio sotto l’imperatore Diocleziano intorno all’anno 288 d.C. La sua condanna prevedeva di essere colpito da frecce, ma sorprendentemente sopravvisse a queste ferite. Questo evento lo rese un simbolo di fede, resilienza e protezione divina. La sua storia continua a ispirare molti, rendendolo una figura centrale per i credenti e per le forze dell’ordine.

Il significato della celebrazione a Parabiago

Per la comunità di Parabiago, la festa di San Sebastiano non rappresenta solo un evento religioso, ma costituisce un momento di riflessione civica e di unità sociale. Il Comando di Polizia Locale partecipa attivamente a questa celebrazione, rinnovando l’impegno verso i valori di servizio e legalità. Tale giorno si configura come un’occasione per rinvigorire il senso di appartenenza e il legame tra le forze dell’ordine e i cittadini.

Il programma della celebrazione

La giornata inizierà alle 10:00 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Prepositurale dei Santi Gervasio e Protasio. L’evento sarà officiato dal parroco don Maurilio Frigerio. Questa celebrazione segnerà l’inizio di una serie di eventi che culmineranno con una cerimonia ufficiale alle 11:30 nella Sala Consiliare del Comune di Parabiago.

Momenti salienti dell’evento

Durante la cerimonia ufficiale, avrà luogo il giuramento dei nuovi operatori di polizia locale, un momento simbolico che evidenzia l’importanza della sicurezza e della legalità nella comunità. L’amministrazione comunale e le autorità locali parteciperanno per esprimere il proprio sostegno e rinnovare l’impegno verso la cittadinanza. Un’importante testimonianza sarà fornita dall’ospite d’onore Marco Ravaglia, agente della Polizia Provinciale di Ferrara e sopravvissuto agli attentati di “Igor il Russo”. La sua presenza e le sue parole offriranno una riflessione significativa su temi quali il coraggio e la dedizione al servizio pubblico.

La celebrazione di San Sebastiano a Parabiago

La celebrazione di San Sebastiano a Parabiago rappresenta un tributo a un martire e un’opportunità per rafforzare i legami tra i cittadini e le forze dell’ordine. Con un programma ricco di eventi significativi, la città invita a partecipare e a riflettere sui valori di unità e servizio. Questa manifestazione unisce fede, comunità e sicurezza, coinvolgendo così tutti i partecipanti.