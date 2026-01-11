Strategie per la Calzatura Lombarda: Incontro Sinergico tra Istituzioni e Aziende

Il settore della calzatura lombarda si appresta a un significativo rilancio grazie a un tavolo di confronto strategico tra istituzioni e rappresentanti del comparto. Questo incontro mira a promuovere sinergie operative e innovative, favorendo la crescita e la competitività del settore calzaturiero lombardo.

Il settore della calzatura in Lombardia sta attraversando una fase decisiva. Un incontro si è svolto l’8 presso Palazzo Lombardia, coinvolgendo figure chiave come gli assessori Debora Massari e Guido Guidesi. Durante il tavolo di confronto, sono stati discussi temi rilevanti con i rappresentanti delle associazioni di categoria, mirati a definire il futuro del comparto. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di formalizzare il riconoscimento della nuova filiera della calzatura lombarda. Questa iniziativa è emersa a seguito di una manifestazione di interesse promossa dall’assessorato allo Sviluppo economico e coordinata da Assolombarda.

Strategie per la competitività del settore

Durante l’incontro, sono state delineate alcune priorità strategiche fondamentali per il rilancio e il rafforzamento delle imprese lombarde operanti nel settore calzaturiero. Tra i temi trattati, la sostenibilità ambientale e l’adozione di principi di economia circolare sono emersi come aspetti cruciali per garantire un futuro responsabile e innovativo. Inoltre, si è discusso del trasferimento tecnologico e della digitalizzazione dei processi produttivi, elementi essenziali per accompagnare le aziende verso un futuro più competitivo e all’avanguardia.

Il capitale umano come fulcro del settore

Il capitale umano rappresenta un tema centrale per il settore calzaturiero, attualmente in difficoltà nell’attrarre nuove forze lavoro. La formazione e l’attrazione di giovani talenti sono state identificate come chiavi fondamentali per il successo futuro delle aziende calzaturiere lombarde. I rappresentanti del settore hanno sottolineato l’importanza di sviluppare corsi di formazione specifici e di creare opportunità professionali in grado di incentivare i giovani a intraprendere una carriera in questo ambito.

Unione tra istituzioni e mondo accademico

Un obiettivo principale emerso dal tavolo di lavoro è il rafforzamento del legame tra le istituzioni regionali, il tessuto imprenditoriale e il mondo accademico. Si intende creare una rete di collaborazioni finalizzata all’elaborazione di una pianificazione condivisa, capace di rivitalizzare un settore con una lunga tradizione in Lombardia. Gli assessori hanno presentato gli strumenti attualmente disponibili per le aziende aderenti alla strategia regionale delle filiere, evidenziando la volontà di rendere il comparto più attrattivo per le nuove generazioni.

Prospettive future e pianificazione

Il tavolo di lavoro continuerà a operare nei prossimi mesi con l’intento di definire una programmazione strategica dettagliata. L’obiettivo è presentare, entro giugno, un piano operativo che contenga misure concrete destinate a favorire investimenti, l’internazionalizzazione delle imprese e una crescita competitiva sostenibile per il settore calzaturiero lombardo. Queste azioni mirano a posizionare il comparto come un protagonista chiave nel panorama economico nazionale e internazionale.

L’incontro del 8 gennaio rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e innovativo per la calzatura lombarda. Si auspica che la collaborazione tra le diverse parti interessate porti a risultati tangibili e duraturi.