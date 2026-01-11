Sicurezza ferroviaria in Lombardia: Interventi urgenti da adottare

Il team di Trenord è costantemente vigile di fronte all'aumento dell'insicurezza sui treni della Lombardia.

La recente tragedia che ha colpito il capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso mentre svolgeva il proprio lavoro su un treno regionale in Emilia-Romagna, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel settore ferroviario. Questo drammatico evento ha evidenziato un problema che il personale di Trenord denuncia da tempo: le aggressioni e le minacce sono diventate una realtà quotidiana.

Un clima di paura costante

I lavoratori del settore affrontano quotidianamente situazioni di rischio, in cui ogni turno di lavoro può trasformarsi in un momento di pericolo. Gli episodi di violenza non sono più eventi isolati, ma evidenziano una crisi profonda e sistemica. Pertanto, è fondamentale che le autorità competenti non relegano la responsabilità ai singoli operatori, ma si impegnino a risolvere un problema che richiede interventi concreti e misure di sicurezza adeguate.

Le richieste dei sindacati

In seguito all’episodio tragico, i sindacati hanno unito le forze per presentare una richiesta unitaria: è necessario passare dalle parole ai fatti. Al centro della questione si trova il contratto di servizio tra Trenord e la Regione Lombardia, un accordo che prevede misure specifiche e obbligatorie per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Tuttavia, secondo le organizzazioni sindacali, molti di questi impegni risultano ancora inapplicati, mentre le condizioni lavorative continuano a deteriorarsi.

Iniziative per migliorare la sicurezza

Per affrontare l’emergenza sicurezza, Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, ha presentato un piano volto a conferire la qualifica di polizia amministrativa al personale viaggiante delle aziende di trasporto pubblico. Questo provvedimento intende garantire che il personale addetto alla sicurezza sia dotato di una tessera di riconoscimento e di una fascia distintiva, strumenti che possono fungere da deterrente per atti di violenza.

Prevenzione delle aggressioni

Il vice sindaco De Corato ha evidenziato l’importanza di informare i potenziali aggressori riguardo alle conseguenze legali delle loro azioni. È stato citato l’articolo 337 del codice penale, il quale prevede pene severe per chi aggredisce un pubblico ufficiale. L’obiettivo è ridurre il numero di aggressioni nei confronti del personale di Trenord e migliorare il clima di lavoro all’interno del settore.

Progetti locali per la sicurezza

In alcune città, come Lecco, è stato avviato il progetto ‘Stazioni sicure’. Questo programma prevede un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nelle stazioni ferroviarie e nelle aree circostanti. L’iniziativa, già sperimentata in altre province, comprende controlli straordinari da parte della polizia locale, in collaborazione con altre forze di sicurezza, per garantire una maggiore protezione ai cittadini e ai viaggiatori.

Il progetto, che si estenderà fino alla fine, ha l’obiettivo di contrastare le violenze e le aggressioni, in particolare durante le ore serali, quando si sono registrati numerosi episodi critici. Gli assessori competenti hanno confermato il loro impegno nel migliorare non solo la sicurezza fisica, ma anche le condizioni di viaggio per tutti gli utenti dei trasporti pubblici.

Collaborazione tra enti

La buona riuscita di queste iniziative richiede una sinergia tra vari soggetti, dalla Regione Lombardia ai comuni, passando per Trenord e le forze dell’ordine. È stato siglato un accordo per garantire un servizio di vigilanza costante e una risposta rapida alle emergenze. La sicurezza sui treni e nelle stazioni deve diventare una priorità assoluta, sia per i lavoratori che per tutti coloro che utilizzano il servizio ferroviario.

La sicurezza nei trasporti pubblici deve essere affrontata attraverso un approccio integrato e concreto, volto a garantire un ambiente di lavoro e di viaggio sereno e protetto. Solo in questo modo è possibile restituire fiducia a lavoratori e passeggeri, rendendo il trasporto ferroviario un’opzione sicura e accessibile per tutti.