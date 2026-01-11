Derattizzazione Efficace nelle Scuole King e Collodi di Pieve Emanuele: Un Ambiente Sano per i Nostri Bambini

Chiusura delle scuole King e Collodi a Pieve Emanuele per derattizzazione: interventi urgenti per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti.

Il comune di Pieve Emanuele ha disposto la chiusura delle scuole King e Collodi il 12 e 13 gennaio per effettuare un intervento di derattizzazione e successiva sanificazione. Questa decisione è stata presa a seguito di un’ispezione che ha rivelato una situazione più grave del previsto, in particolare nella scuola primaria M.L. King.

Motivi della chiusura

La chiusura delle scuole si è resa necessaria a seguito di un sopralluogo condotto il 9 gennaio, che ha evidenziato la presenza di ratti nelle aule. Nonostante un primo intervento, la situazione è stata giudicata critica, spingendo il comune a intervenire in modo più deciso.

È stata incaricata una ditta specializzata per posizionare esche a colla atossiche e prive di veleni in diverse aree della scuola, inclusi corridoi e zone d’accesso al tetto. Durante le verifiche, gli esperti hanno riscontrato escrementi in aree aggiuntive rispetto a quelle inizialmente segnalate, identificando le condotte aeree del riscaldamento come potenziali punti d’ingresso per i roditori.

Estensione dell’intervento alla scuola dell’infanzia

In considerazione della gravità della situazione, l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere l’intervento alla scuola dell’infanzia Collodi. Il sindaco Pierluigi Costanzo ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di entrambe le scuole per due giorni, al fine di tutelare la salute e l’igiene dei bambini.

Tempistiche e procedure di sanificazione

Per garantire un’efficace derattizzazione, è necessario rispettare i tempi tecnici previsti. La rimozione delle esche è programmata nel pomeriggio di lunedì e nella mattina di martedì, seguita da un intervento completo di sanificazione degli ambienti scolastici. Questo processo si rivela fondamentale per affrontare definitivamente l’infestazione e assicurare un ritorno sicuro a scuola.

Raccomandazioni per il personale scolastico

L’Ufficio Ecologia ha emesso linee guida destinate al personale della scuola. Queste includono la pulizia approfondita di tutti gli spazi, il divieto di lasciare cibo nei cestini e nei mobili, e l’importanza di una corretta raccolta differenziata. Inoltre, la società Vivenda, incaricata della mensa scolastica, attuerà un intervento di derattizzazione specifico per l’area mensa.

Dichiarazioni del sindaco

Il sindaco Costanzo ha espresso rammarico per la necessità di chiudere le scuole, sottolineando che la salute dei bambini è la priorità assoluta. Inizialmente, si era optato per una chiusura limitata alle classi più colpite, ma, a seguito delle richieste della Dirigente scolastica e del Consiglio d’Istituto, si è reso necessario un intervento più ampio.

Costanzo ha anche menzionato le possibili cause dell’infestazione, come il freddo intenso che spinge i topi a cercare rifugio in ambienti caldi e la presenza di un cantiere per la costruzione di una nuova ala della scuola King. La situazione è complessa, ma l’amministrazione comunale si sta attivando rapidamente per risolvere il problema.

Un inizio d’anno scolastico difficile

L’inizio dell’anno scolastico si è rivelato particolarmente problematico per le famiglie della scuola King, che hanno già affrontato disagi legati al riscaldamento. Il primo giorno di scuola si è verificato un blocco delle caldaie, ma i tecnici sono intervenuti tempestivamente per ripristinare il servizio. Attualmente, con l’emergenza topi, l’amministrazione continua a lavorare per garantire un ambiente sicuro e sano per tutti gli alunni.

Il sindaco ha espresso fiducia nell’efficacia degli interventi in corso, promettendo controlli puntuali per assicurare che le scuole possano riaprire in condizioni ottimali, garantendo un ambiente sereno per l’apprendimento.