Chiusura delle scuole King e Collodi per derattizzazione: intervento necessario per la sicurezza degli studenti

Interventi Strategici per Promuovere la Salute Infantile nelle Scuole di Pieve Emanuele Implementazione di programmi di educazione alla salute per sensibilizzare studenti e famiglie. Monitoraggio regolare delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti scolastici. Collaborazione con professionisti della salute per organizzare visite mediche e screening gratuiti. Sviluppo di attività ludiche e sportive per promuovere uno stile di vita attivo e sano tra i bambini. Creazione di campagne...

Negli ultimi giorni, le scuole primarie M.L. King e dell’infanzia Collodi a Pieve Emanuele hanno subito una temporanea chiusura per affrontare una problematica di igiene che ha destato preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico.

La decisione di chiudere le strutture per due giorni, il 12 e 13 gennaio, è stata presa dopo un’accurata ispezione che ha rivelato una situazione più grave del previsto, in particolare presso la scuola primaria King.

Motivi della chiusura delle scuole

Una ditta specializzata, incaricata dal Comune, ha effettuato un intervento di derattizzazione il 9 gennaio, ma i risultati hanno indicato una presenza significativa di ratti all’interno delle aule. Gli esperti hanno identificato la necessità di ampliare l’intervento, estendendo le operazioni anche alla scuola dell’infanzia Collodi, per garantire un ambiente sicuro per tutti i bambini.

Interventi effettuati e risultati delle ispezioni

Durante le verifiche condotte, i tecnici hanno trovato segni di infestazione in diverse aree della struttura scolastica. In particolare, la presenza di escrementi ha allertato gli operatori, che hanno identificato le condotte aeree del sistema di riscaldamento come potenziale punto di ingresso per i ratti. Pertanto, è stato necessario posizionare esche a colla atossiche in vari punti strategici, inclusi i corridoi e le aree comuni.

Piani per la sanificazione e gestione dell’emergenza

Per garantire l’efficacia dell’intervento di derattizzazione, sarà fondamentale rispettare alcuni tempi tecnici. La rimozione delle esche è programmata per il pomeriggio di lunedì e la mattina di martedì, seguita da una completa sanificazione degli ambienti. Solo dopo aver verificato la risoluzione del problema, le scuole riapriranno.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco Pierluigi Costanzo ha espresso il suo dispiacere per la necessità di questa chiusura, sottolineando l’importanza della salute e dell’igiene per i bambini. Inizialmente, si era deciso di intervenire limitatamente, chiudendo solo le classi più colpite, ma a seguito delle indicazioni della dirigenza scolastica e dei genitori, si è optato per una soluzione più radicale.

Fattori che contribuiscono alla presenza di roditori

Secondo le analisi degli esperti, diversi fattori potrebbero aver contribuito all’infestazione di ratti. Tra questi, le temperature rigide che spingono i roditori a cercare rifugio all’interno delle strutture e la presenza di un cantiere per la costruzione di una nuova ala della scuola King. Tali elementi possono aver creato un ambiente favorevole per la proliferazione dei ratti.

Raccomandazioni per il personale scolastico

L’Ufficio Ecologia ha emesso delle linee guida per il personale della scuola, invitando a mantenere una pulizia rigorosa degli spazi e a evitare l’accumulo di rifiuti. È stato raccomandato di non lasciare cibo nei cestini e di attuare una raccolta differenziata impeccabile. Anche la società che gestisce la mensa scolastica, Vivenda, sta adottando misure specifiche per affrontare questa problematica.

Questo inizio d’anno scolastico si è rivelato complesso per le scuole King e Collodi. Dopo i problemi iniziali legati al riscaldamento, ora si deve affrontare una questione di igiene. Tuttavia, le autorità competenti stanno lavorando per garantire un ritorno alla normalità, con l’auspicio che le operazioni di derattizzazione e sanificazione possano risolvere definitivamente la situazione.