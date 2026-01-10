Triestina vs Alcione: una sfida cruciale per la salvezza nella stagione 2023

La Triestina si appresta a sfidare l'Alcione in un incontro cruciale per la lotta alla salvezza.

La serata di lunedì allo stadio Rocco promette di essere tanto fredda quanto intensa, con la Triestina che si prepara a scendere in campo contro l’Alcione. Questo incontro non è solo un’altra partita di campionato, ma un crocevia importante per la squadra alabardata, che nutre ancora la speranza di raggiungere i play-out.

La situazione attuale è complessa: da un lato, i risultati delle squadre concorrenti potrebbero giocare a favore dei triestini, mentre dall’altro, la consapevolezza che diversi giocatori chiave potrebbero lasciare la squadra a breve a causa di problemi finanziari. Coach Tesser ha lavorato duramente per preparare i suoi ragazzi, affrontando numerose difficoltà ma mantenendo alta la motivazione e il desiderio di vincere.

Preparazione alla partita

Tesser ha recentemente commentato le sfide legate alla preparazione dell’incontro, evidenziando come le voci di mercato non abbiano reso la situazione semplice: “Ho fiducia nella serietà e professionalità dei miei giocatori. Li conosco bene e sono certo che daranno il massimo per la maglia della Triestina”. Nonostante le avversità, il tecnico è ottimista e sottolinea che il gruppo non ha bisogno di stimoli esterni per credere nelle proprie possibilità.

Rientri e assenze

Per la gara di lunedì, Tesser potrà contare sul rientro di alcuni elementi fondamentali, come Silvestri e Tonetto. Tuttavia, l’assenza di Vicario si somma a quella di altri giocatori come Silvestro, Louati e Moises, complicando ulteriormente i piani del mister. In aggiunta, i calciatori Palma e Attys sono alle prese con l’influenza, mentre Crnigoj accusa ancora il colpo subito in precedenza.

Il tecnico potrebbe decidere di schierare almeno uno tra Silvestri e Tonetto dal primo minuto, con la sensazione che il difensore centrale possa essere la scelta preferita. A centrocampo, Voca sembra il candidato ideale per sostituire Crnigoj, supportato anche da D’Amore, che potrà entrare in corsa. In attacco, vista la scarsità di punte disponibili, Tesser potrebbe optare per un modulo con Kljajic affiancato dai due trequartisti Gunduz e D’Urso.

Analisi dell’Alcione

Di fronte alla Triestina si troverà un’Alcione che ha iniziato la stagione in modo brillante, ma che ha recentemente mostrato segni di appannamento. Tesser, tuttavia, non sottovaluta l’avversario: “Affronteremo una squadra ben preparata, che punta a mantenere posizioni elevate in classifica”. Nonostante il recente calo di rendimento, l’Alcione rimane un avversario temibile e la sosta potrebbe rivelarsi un fattore imprevedibile per entrambe le squadre.

Il valore della sfida

Per la Triestina, questa sfida non è solamente un’altra partita da giocare, ma rappresenta un’opportunità per risollevare le sorti della stagione. La volontà di lottare e non arrendersi è palpabile all’interno dello spogliatoio, e la squadra è determinata a dimostrare il proprio valore sul campo. L’auspicio è che i tifosi possano vedere un gruppo unito, pronto a combattere fino all’ultimo minuto per ottenere un risultato positivo.

Il match di lunedì sarà cruciale non solo per la classifica, ma anche per il morale della Triestina, che ha bisogno di una vittoria per mantenere viva la speranza di salvezza. La determinazione e la professionalità dei giocatori saranno messe alla prova in un contesto difficile, ma l’attesa di un grande spettacolo calcistico è alta.