F*CK: Un’analisi delle relazioni nel musical contemporaneo

F*CK è un musical innovativo che esplora l'amore contemporaneo con un mix di ironia e profondità, mettendo in luce le sue molteplici sfaccettature. Un'esperienza teatrale unica che invita il pubblico a riflettere sulle relazioni odierne.

Dal 16 gennaio al 1 febbraio 2026, il Teatro Fontana di Milano ospiterà F*CK, un’opera di Gipo Gurrado, che rappresenta il terzo capitolo della sua Modern Musical Trilogy. Dopo il successo di “Supermarket” e “Family”, questo spettacolo si concentra sulle sfide e le complessità delle relazioni umane.

In un contesto che gioca sulla dualità delle interazioni moderne, F*CK si distingue per la sua capacità di esplorare l’amore in tutte le sue forme: dal dolce al tragico, dal disordinato al paranoico. Ambientato in una metropolitana che funge da metafora della vita contemporanea, il musical invita il pubblico a riflettere su come ci si avvicina e si allontana dagli altri con la stessa facilità con cui si entra e si esce da un vagone.

I fatti

Il cast di F*CK include nomi noti come Andrea Lietti, Giovanni Longhin e Ilaria Longo, che daranno vita a personaggi complessi e sfaccettati. La regia e la scrittura sono curate da Gipo Gurrado, il quale non solo scrive il libretto, ma compone anche le musiche, creando un’opera che è un vero e proprio viaggio emotivo.

Musiche e coreografie

Le musiche sono state prodotte negli studi Indiehub di Milano, dando vita a una colonna sonora che mescola groove funk e influenze cantautorali, richiamando artisti come Ciampi e Testa. Le coreografie, ideate da Maja Delak, trasformano il movimento quotidiano in danza, rendendo ogni scena un riflesso del flusso collettivo di emozioni e storie.

Le conseguenze

Il 24 gennaio, il teatro offrirà un evento speciale intitolato “Il cuore scoperto”, che include un cerchio di parola e un talk post show condotto dall’Associazione Vanvera. Questi momenti di interazione permetteranno al pubblico di esplorare temi legati all’amore e alle relazioni in un contesto informale e accogliente.

Dettagli dell’evento

Durante il cerchio di parola, previsto dalle 16:00 alle 18:00, i partecipanti saranno incoraggiati a condividere pensieri e sentimenti senza giudizio. A seguire, il talk post show offrirà l’opportunità di discutere le rivoluzioni amorose e i modelli sociali che influenzano le relazioni di oggi. Questo incontro sarà coordinato da Martina Parenti e vedrà la partecipazione di personalità come Irene Manganini e Natalie Norma Fella.

Informazioni pratiche

Per assistere a F*CK, gli orari delle rappresentazioni sono martedì a venerdì alle 20:30, sabato alle 19:30 e domenica alle 16:00. I biglietti sono disponibili a partire da 12 euro per le categorie under 14 e over 65, mentre per gli adulti il costo è di 25 euro. La prevendita è attiva e per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria all’indirizzo biglietteria@teatrofontana.it o al numero +39 0269015733.