Vigevano Interviene per Riparare le Crepe in Piazza Ducale: Soluzioni e Progetti in Corso

Il Comune di Vigevano interviene per garantire la sicurezza di Piazza Ducale a seguito della scoperta di una crepa.

La storica piazza Ducale di Vigevano ha recentemente suscitato preoccupazione a causa di una crepa visibile in una delle colonne all’ingresso. Questo fenomeno ha allertato i cittadini e ha indotto l’amministrazione comunale a intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza della struttura. Le transenne installate all’ingresso di piazza Ducale, provenendo da via XX settembre, rimarranno in posizione fino a quando non verrà completata una valutazione approfondita della situazione.

Intervento delle autorità locali

Mercoledì sera, i vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti. Una crepa, situata vicino a un balcone al civico 1 di via XX settembre, è stata notata da tempo. Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate, aumentando il rischio di caduta di calcinacci. La parete presenta anche infiltrazioni, motivo per cui le autorità hanno deciso di mettere in sicurezza la zona.

Coinvolgimento dei proprietari

La sezione della parete interessata dalle crepe appartiene a un privato, il quale è stato contattato dal comune per essere informato sulla situazione attuale. Il sindaco Andrea Ceffa ha dichiarato che, dopo aver ricevuto il verbale dei vigili del fuoco il giorno successivo, l’amministrazione ha scritto ai proprietari per richiedere chiarimenti sulle condizioni strutturali della parete. È fondamentale che i proprietari forniscano informazioni dettagliate sulla stabilità della struttura per valutare eventuali rischi incombenti.

Risposte e polemiche politiche

Oltre alle misure di sicurezza, la situazione ha generato un acceso dibattito politico. Piero Pizzi di Vigevano ha evidenziato come frequentemente le azioni vengano intraprese solo dopo che i problemi acquisiscono visibilità sui social media. Italia Viva ha definito la situazione un “patrimonio monumentale che grida aiuto”, mentre il Partito Democratico ha sottolineato la precarietà della piazza, già evidente da tempo, mettendo in luce le numerose richieste avanzate in Consiglio Comunale per affrontare il problema.

Critiche alla gestione della città

Il polo laico ha manifestato frustrazione, sostenendo che Vigevano stia stagnando mentre vengono sperperati fondi, come i 30 milioni di euro del PNRR. Le critiche si focalizzano sulla mancanza di azioni concrete per preservare un patrimonio culturale di tale importanza e sulla necessità di un intervento tempestivo ed efficace.

In attesa di una risposta dai proprietari e di un’analisi più approfondita, la comunità attende soluzioni che possano garantire la sicurezza e la conservazione della storica piazza Ducale, simbolo di Vigevano e della sua ricca eredità culturale.